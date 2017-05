Sanacija Zelenog mosta u Banjaluci: Završetak radova do kraja juna!

Počela je sanacija dotrajalog Zelenog mosta u Banjaluci i trajaće do kraja juna. Mijenjaće se kolovozne ploče koje su već pripremljene u radionicama, ali i ograda i konstrukcija mosta koja je poprilično zarđala.

Zbog toga građani već odavno strahuju.

“Most je totalno otišao i ovaj pješački što mi idemo pješke, to sve oni šarafi vire iz onog aluminijuma, kako se već zove”, kaže Stojanka Golenović.

“Prvo most bi trebalo da se proširi, zato što skoro svake godine se sanira, konstantno sanacije neke se provode, a da je otišao jeste. To sam vidio juče, pošto sam prelazio pješke pa sam vidio da je sve trulo bilo”, smatra Đorđe Lužija.

Radovi uveliko traju, pa preko mosta od juče mogu samo pješaci, a vozila će moći tek od 30. juna. To je, u startu, izazvalo kolaps u saobraćaju, žale se i građani i taksisti.

“Juče je bilo strašno, ja sam juče išla po unuka u šest sati, to se nije moglo proći tamo na novi most, koliko je bila gužva. Išli smo više od 40 minuta taksijem od Kozarske 61 do škole Petar Petrović Njegoš”, ispričala je Biljana Pušarac.

“U kompletnoj Kozarskoj ulici velika je kolona bila, nije se moglo doći. Znači jednostavno ne možemo ni odrađivati svoj dio posla, putnici čekaju na nas, tako da od velike kolone nije se moglo proći”, kaže Veselko Lužija, taksista.

Saobraćaj je obustavljen u Ulici Branka Morače, preko Zelenog mosta sve do Ulice Miloša Obilića i tako će biti sve do završetka radova.

Sanacija Zelenog mosta u Banjaluci svakako će spriječiti njegovo dalje propadanje, ali neće riješiti problem stalno prisutnih gužvi, jer motorna vozila preko ovog mosta saobraćaju samo jednom putnom trakom, a tako će ostati i dalje.

Zeleni most žila je kucavica između Istočnog i Zapadnog tranzita. Njihovo povezivanje obesmišljeno je ukoliko most ne bude proširen.

“Treba riješiti imovinske odnose da bi se napravila kvalitetna saobraćajnica i dvosmjerni saobraćaj na tom mostu. I sigurno da je na kraju krajeva veza Istočnog i Zapadnog tranzita besmislena ukoliko ne obezbijedimo pravi most na tom dijelu, tako da u perspektivi razmišljamo o tom i evo vjerujemo da će se naći sredstva da to radimo”, kaže Slavša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve u Gradskoj upravi Banjaluka.

O kojoj perspektivi je riječ, gradski oci ne otkrivaju. Za utjehu, Zeleni most, će za nešto više od mjesec dana, barem biti bezbijedan za saobraćaj.