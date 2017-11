Šampion u gađanju glinenih golubova: Skup sport i hobi koji se voli

Kup Republike Srpske u lovnom streljaštvu je najprestižnije takmičenje koje se organizuje u okviru Lovačkog saveza RS, a pobjednik ovogodišnjeg Kupa u disciplini leteće mete je Slađan Milošević član lovačkog udruženja “Semberija“ Bijeljina.

Svoju priču o putu do najboljeg stijelca Slađan započinje sjećanjem na svoje prve lovačke dane.

“Punopravan član lovačkog udruženja “Semberija“ iz Bijeljine postao sam 2001. godine. U mojoj porodici niko se nije bavio lovom, ali sam svoje prve lovačke korake napravio sa mojim prijateljima i komšijama. Lov i lovačka druženja odmah sam zavolio. Moja prva lovačka puška bila je ruska bokerica Bajkal IŽ-12”, ispričao je Slađan.



On se gađanjem “glinenih golubova“ počeo baviti prije dvije godine. Njegove prve treninge i prva takmičenja započeo je sa navedenom bokericom IŽ-12. On ima samo riječi hvale za ovu pušku. Po njegovim rječima to je oružje koje se može koristiti i u lovu na sitnu divljač, prije svega na fazane i zečeve, ali i za gađanje letećih meta. Prevashodno je dobra zbog sticanja pozitivnih navika u rukovanju ovom vrstom oružja i sticanje rutina u pravilnom, bezbjednom i brzom gađanju. Navodi da je ova puška izuzetna za početnike u ovom sportu. Nije skupa, a veoma je izdržljiva. Strijelac-početnik ne mora odmah kupiti skupu pušku, dok ne vidi da li zaista želi da se bavi ovim sportom.

“Gađanje letećih meta je skup sport. Međutim, uvijek se nađe sredstava za hobi koji se voli. Nije potrebno odmah kupiti najskuplju opremu. Oprema se kupuje i nabavlja postepeno, a ako je dobra ekipa sa kojom se gađa uvijek se mogu naći sponzori koji će ih podržati na takmičenjima”, navodi.

Šampion Republike Srpske trenira sa svojim kolegama na nekoliko privremenih strelišta u Bijeljini. Posebno mu je drago što je sa komšijama i drugarima uredio strelište u selu Suvo Polje, na kojem najčešće trenira. Treninge obavlja uglavnom pred turnire, kada nastoji ući u što bolju formu, a najvažniji su treninzi koji se obavljaju dan prije takmičenja.

“Streljačka sezona počinje u februaru i traje sve do oktobra, kada počinje lov na sitnu divljač. Zavisno od obaveza, moja ekipa i ja nastojimo da odemo na sva veća takmičenja u Republici i zemljama okruženja”, rekao je Slađan.

Za kratko vrijeme koliko se bavi gađanjem Slađan je postigao izuzetan uspjeh. Kaže da i u ovom sportu kao i u drugim sportovima presudnu ulogu ima treniranje.

“Treninzi moraju biti mnogo zahtjevniji od takmičenja ukoliko se želi postići dobar rezultat. Talenat je sastavni dio uspjeha, ali pornost je presudna”, naglašava.

Mladim lovcima preporučuje da se oprobaju u streljaštvu posebno jer se tehnika gađanja brzo uči.

“Osvajanje prvog mjesta na 16. Kupu Republike Srpske u Trnovu predstavlja veliko iskustvo i uspjeh za mene, navodi Slađan. Za svakog strijelca takmičara to je san koji se samo radom može ostvariti.Tamičari su imali odlične uslove za gađanje. Organizacija Kupa je bila na visokom nivou. Ali, prije svega druženje je ono što bih istakako u prvom planu. Tu su se okupili najbolji strijelci iz svih dijelova Republike Srpske. Sve u svemu prelijepi utisci. Što se tiče samog takmičenja konkurencija je bila izuzetno jaka. To potvrđuju izuzetni rezultati takmičara”, pojašnjava ovaj lovac.

Slađan je titulu šampiona osvojio sa puškom Hugl 101BE koja je proizvedena u Republici Turskoj. Puška je prvenstveno napravljena i namjenjena za gađanje letećih meta u trap disciplini. Ima ojačanu glavu i cijevi koje su napravljene posebnim metodama. Samim tim, dosta je teža od drugih lovačkih pušaka. Za gađanje je koristio standardne čokove koji se postavljaju na usta cijevi, tj. ¾ za donju cijev i pun čok za gornju.

U iščekivanju nove streljačke sezone Slađan Milošević kaže da nema opuštanja, jer ga očekuje jaka konkurencija na sljedećem kupu Republike Srpske te se nada se da će Bijeljina i Republika Srpska uskoro dobiti jedno reprezentativno strelište u rejonu Hipodroma.

