Samit “Brdo-Brioni”: Podrška jačanju regionalne saradnje

Samit “Brdo-Brioni” okončan je danas u Skoplju usvajanjem zaključaka koji ohrabruju saradnju u regionu, dobrosusjedstvo i napredak u evropskim integracijama.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je važno razgovarati o budućnosti, bez obzira na gorčinu koja je ispoljena i na današnjem sastanku.

“Neki na Balkanu i dalje misle da treba da se bijemo, a svi nam ljudi odoše u neki bolji život”, naveo je Vučić.

Vučić je poručio da to treba zaustaviti, te naglasio da će se i on i država Srbija boriti za to da se pokuša naći rješenje za sve probleme.

“Nisam preveliki optimista, ali daću sve od sebe za to da život pobedi, jer svi u regionu sebe samo lažemo da smo jaki i veliki. A mi možemo samo da sanjamo da nas ima 7,3 miliona, Hrvati da ih je 4,4 miliona…jer svi nam ljudi odoše ka nekom boljem izboru”, rekao je Vučić.

On je poručio zemljama regiona da svi lijepo govore, ali da niko nikome ne pomaže u procesu pridruživanja Uniji, te kritikovao prištinske vlasti, odnosno predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija, koji je učestvovao na skupu, zbog hapšenja direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i zbog toga što ništa nisu uradili o pitanju zajednice srpskih opština.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocijenio je na samitu “Brdo Brioni proces” da će Crna Gora i dalje biti dobar susjed i partner svima u regionu i nastaviti sa saradnjom u oblastima od zajedničkog interesa.

Vujanović je ocijenio da je Strategija EU za zapadni Balkan važan dokument, koji obezbjeđuje snažnije prisustvo EU u regionu i realnu dinamiku procesa pridruživanja.

On je izrazio očekivanje da će samit EU u Sofiji 17. maja dati dalji podsticaj evropskim integracijama svih zemalja regiona.

Vujanović je ukazao na potrebu realizovanja preuzetih obaveza u vezi sa regionalnim tržištem i založio se za uključivanje zemalja regiona u Evropsku energetsku uniju, što bi rezultiralo većom stabilnošću energetskih sistema i obezbijedilo ekonomski rast, saopšteno je iz kabineta predsjednika Crne Gore.

On je naglasio da zajednički infrastrukturni projekti u okviru evropskih koridora predstavljaju neophodnost i šansu za jačanje ekonomije, te podržao strategiju za digitalnu povezanost regiona kao šansu za otvaranje novih radnih mjesta.

Vujanović je ukazao i na neophodnost zajedničkih istraživačkih i obrazovnih projekata koji bi dali mladima šansu za profesionalni razvoj i obezbijedili visokokvalitetna radna mjesta.

Na današnjem sastanku, osim domaćina predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova i specijalnih gostiju predsjednika Savjeta EU Dolada Tuska, premijera Bugarske, zemlje koja predsjedava EU, Bojka Borisova, učestvovali su i predsjednik Albanije Iljir Meta, Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, Slovenije Borut Pahor, predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Odlučeno je da idući sastanak bude održan iduće godine u Tirani.

“Brdo-Brioni” proces inicirali su 2013. godine na Brdu kod Kranja predsjednici Slovenije i Hrvatske, a ideja je da ove dvije članice EU pomognu zapadnom Balkanu na putu u Uniju, kao i njihovu stabilizaciju jačanjem regionalne saradnje i rješavanjem otvorenih bilateralnih pitanja.

(Srna)