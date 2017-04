Sam svoj gazda: Lješnici mu donose hiljade evra

Nakon što je kao vojno lice otišao u penziju, Zoran Novaković je odlučio da se upusti u novi posao. Počeo je da se bavi proizvodnjiom lješnika.

– Prepreka je jedino što se dugo čeka na povraćaj sredstava, ali ko može da sačeka priča je lijepa, s obzirom da mala proizvodnja u Srbiji ne zadovoljava potrebe, pa se lješnik uvozi iz Turske. Kod mene je potražnja mnogo veća od ponude. Zovu me ljudi iz cijele Sribje i mogao bih da prodam mnogo više. Međutim, za mene i egzistenciju moje porodice, ovo je sasvim zadovoljavajuća proizvodnja i prihod – ističe Zoran.

Lješnik može da čeka dobru cijenu

On je svoje lješnike zasadio 2006. godine i tek je prošle godine po prvi put ubrao plodove svog rada. Naime, lješnik rađa tek osme, devete, pa čak i desete godine kada je njegov rod u punom kapacitetu.

Novaković je posadio 500 sadnica na jednom hektaru i dobio rod prošle godine od oko dve tone neočišćenih lješnika, odnosno oko 850 kilograma očišćenih lješnika. Trenutna cijena lješnika, prema njegovim riječima je oko 6,5 evra na veliko, tako da se prostom računicom dolazi do toga da kada bi ih odjednom prodao po toj cijeni – zaradio bi oko 5,5 hiljada evra.

– Ne prodajem odmah, čekam pravu cijenu. On nije kvarljiva roda, može da se čeka povoljna cijena, ne mora istog mjeseca da se proda. Nisam prodao sve, jer imam stare kupce kojima mjesečno isporučujem određenu količinu. Cijena nikada nije pala ispod pet evra po kilogramu na veliko, za ovih 10 ili 11 godina koliko se time bavim – kaže Zoran, prenosi “agroklub.rs“.

Uvezao sadnice iz Italije

Nakon istraživanja o lješniku i razgovora sa kolegama, svoje sadnice uvezao je 2006. godine iz Italije.

– Cijena sadnica zavisi od toga da li su stablašice ili su žbunastog oblika. Stablašice su kalemljene sadnice, one su od pet do šest evra po stablu, a žbunaste sadnice su 2,5 do tri evra. Sve zavisi ko šta preferira i voli. Ja sam zasadio žbunaste sadnice i zadovoljan sam njima – kaže Zoran.

Prema njegovim riječima, njegove sadnice su kvalitnije od onih koje mogu da se nađu u Srbiji, jer imaju posebnu aromu, koja daje poseban miris kolačima, te su njegovi lješnici jako pogodni za poslastičare i konditorsku industriju.

Investicija od 5.000 evra

Cijela investicija oko lješnika, od kupovine sadnica, obrađivanja placa, analize zemljišta do kupovine mašina i priključaka za traktor, realizovana je iz sosptvenih sredstva. Nije učestvovao na konkursima. Kada je podvukao crtu, cijela investicija ga je koštala oko 5.000 evra.

Zoran je neke kupce tražio sam, a neki su mu sami došli. Svoj sajt ima već desetak godina, te su mnogi preko interneta saznali za njegovu proizvodnju lješnika. Kupci njegovih lješnika su uglavnom poslatičarnice i prodavnice zdrave hrane u užičkom kraju.

– Smatram da nismo pogrešili. Da ima posla oko njih – ima, ali sasvim pristojna zarada može da bude. Ovo nije naš maksimum, možemo da proširimo, ali za nas je sasvim dovoljno ovo što imamo. Pokrije se nešto sa penzijom, malo sa lješnicima i može pristojno da se živi – kaže Zoran.

(Telegraf.rs)