Salihović nije došao na saslušanje, advokat kaže da se razbolio na ročištu

Goran Salihović danas se nije pojavio pred Disciplinskom komisijomVisokog sudskog i tužilačkog savjeta.

Izostanak suspendovanog glavnog tužioca pravdao je njegov advokat Rifat Konjić. Kaže da se njegov klijent nahladio upravo na prošlom ročištu, zbog, kako je naveo hladne prostorije.

“Sala je bila hladna, ja navučem bundu i toplije mi je, ali kašlje tuženi, kašlje tužilac Mirza, po meni se Komisija dobro držala“, kazao je Rifat Konjić, advokat Gorana Salihovića.

Nakon petnaestominutnog vijećanja, Komisija je prekinula ročište uvažavajući činjenicu da je tuženi Salihović zbog zdravstvenog stanja spriječen da dođe. Državni tužioci Dubravko Čampara, Božo Mihajlović, Mirza Hukeljić i Eldina Biuk, kao svjedoci uredno su se odazvali današnjem pozivu. Biće ispitani tek kada, preko puta njih bude sjedio njihov suspendovani šef, protiv koga se vodi i krivična istraga. Sa tom informacijom Tužilaštvo BiH je tek danas dopisom upoznalo Disciplinsku komisiju.

“Kao što vidite vodi se paralelno i to je zakonska mogućnost, a koliko će to uticati, ja vam to zaista ne mogu reći“, rekla je Alena Kurspahić, v.d.glavnog disciplinskog tužioca.

Da će javnost u potpunosti biti isključena dok budu svjedočili državni tužioci, već je jasno, pošto se isti svjedoci nalaze i na listi koju vodi Tužilaštvo BiH protiv Gorana Salihovića. O krivičnom postupku Salihovićev advokat tvrdi da ništa ne zna.

Za sada nije poznato da li će se predmet interesovanja i Tužilaštva BiH biti iste predmet poput “Pavlović” i “Bobar banke” koji su bili povod da disciplinski tužilac pokrene postupak protiv glavnog BH tužioca.

I dok odbrana i dalje tvrdi da su tokom postupka ugrožena prava tuženog, članovi Disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta tvrde da su tuženom, suspendovanom Goranu Salihoviću dostavili sva dokumenta. Ročište koje je zakazano za sutra, zbog bolesti Gorana Salihovića odlaže se za trinaesti februar.