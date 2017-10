Sakramento Kingsi treniraju bez Bogdanovića

Bliži se početak NBA lige, Sakramento Kingsi polako ali sigurno “podešavaju” posljednje detalje pred pohod ka toliko željenom učešću u plej-ofu, ali Bogdan Bogdanović trenutno ne može da im pomogne.

Podsjetimo, prošlog četvrtka naš košarkaški reprezentativac je povrijedio skočni zglob i to tokom odlične utakmice protiv Teodosićevih Los Anđeles Klipersa, u kojoj je postigao 13 poena, dao tri trojke iz četiri pokušaja za 18 minuta na parketu “Stejpls centra”.

Tada je, pred sam kraj treće dionice, Bogdan doskočio na nogu saigraču Kosti Kufosu pri sprječavanju trojke sa pola terena, a od onda ga nema na parketu.

Bogdanović, koji je u petak poručio da se nije dogodilo ništa strašno, te da se oseća dobro, ovog ponedeljka nije radio sa saigračima na treningu, javljaju američki mediji.

On je zbog povrede propustio posljednji pripremni meč, protiv Golden Stejta, a još uvijek nije poznato da li će u prvoj takmičarskoj utakmici, u četvrtak od 04.00 po srednjeevropskom vremenu protiv Hjustona, moći da pomogne “kraljevima”, kao što to priželjkuju i on i stručni štab Sakramenta.

NBA sezona počinje noćas, kada će se sastati Klivlend – Boston i Golden Stejt – Hjuston.

