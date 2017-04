Sajtovi za besplatno učenje programiranja

Nije tajna da je programiranje oblast u kojoj se najlakše dolazi do posla i odlične zarade ako posjedujete potrebna znanja.

Velika potražnja za iskusnim programerima, koji se odlično snalaze prilikom pisanja kodova, navela je mnoge da započnu školovanje u oblasti IT-ja kako bi što prije došli do brojnih benefita koje nudi ovaj sektor.

O tome koliko je programiranje postalo popularno širom svijeta, svjedoče i brojni sajtovi na kojima ćete pronaći besplatne online kurseve preko kojih možete ući u IT svet, čak iako ste apsolutni početnik. U nastavku vam predstavljamo 5 sajtova koji vam omogućavaju da napravite prve korake ka veoma plaćenom zanimanju programera.

1. Codecademy

Codecademy je sajt na kome vrlo brzo možete steći osnovna programerska znanja. Ova platforma funkcioniše tako što korisnicima omogućava interaktivno učenje kroz teorijski dio, a zatim i kroz pisanje najjednostavnijih kodova i njihovu provjeru. Na ovom sajtu možete naučiti da pišete kodove u najpopularnijim jezicima, kao što su HTML & CSS, JavaScript, PHP, Java, jQuery…

2. Codewars

Za razliku od prethodnog sajta, Codewars se bazira na učenju kroz zabavu. Sticanje programerskih znanja na ovoj platformi slično je prelaženju nivoa dok igrate video-igrice. Pred vama se nalaze razni izazovi, koji vas podstiču da napišete kompleksniji kod od prethodnog, i tako usavršavate vještine snalaženja u programskim jezicima JavaScript, Java, C++, C#, Swift i drugim.

3. Coursera

Na ovom sajtu ćete pronaći brojne online kurseve koje vode profesori sa univerziteta širom svijeta. Učenje preko Coursera najsličnije je tradicionalanom pohađanju predavanja, s tim što vam ovako usavršavanje onemogućava da, u slučaju nejasnoća, dobijete dodatno pojašnjenje. Uz to, pomenuta platforma vam neće biti od pomoći ni ukoliko želite da provjerite svoje znanje.

4. edX

edX vam pruža priliku da na jednom mjestu pronađete više od 100 kurseva sa programerskom tematikom. Pomenuti sajt pokrenut je od strane Univerziteta Harvard, a na njemu možete usavršiti najtraženije programske jezike poput jezika Java, C#, Python i ostalih.

5. Udacity

Riječ je o interesantnoj platformi, koja vam nudi individualne kurseve, s ciljem da steknete specifična znanja za određenu programersku karijeru. Na ovom sajtu možete usvojiti vještine koje se traže u web programiranju, u radu sa bazama podataka, kreiranju web stranica… Iako je većina kurseva besplatna, važno je istaći i da oni koji nude kompleksnija znanja zahtevaju pretplatu korisnika.

Pomenuti online kursevi omogućiće vam da napravite prve programerske korake. Međutim, da biste uživali u prednostima koje donosi zanimanje programera, potrebno je da preduzmete konkretnije mjere ka sticanju kvalitetnog obrazovanja.

Školovanjem na ITAcademy, međunarodnoj ustanovi koja se bavi edukacijom i sertifikacijom IT stručnjaka, za manje od godinu dana možete usvojiti znanja, čija primjena će vam donijeti visoku zaradu. Pohađanjem brojnih programerskih kurseva, poput naprednog kursa Java programiranja i mnogih drugih, naučićete sve što vam je potrebno da biste izgradili karijeru u željenom sektoru. Svaki od obrazovnih programa pripremiće vas za oblast programiranja u kojoj želite da gradite karijeru, a na vama je samo da se opredijelite za tradicionalnu nastavu ili za učenje putem interneta, i započnete put ka novom zanimanju.

Sticanje programerskih znanja na ITAcademy pruža vam mogućnost da svom CV-ju dodate i vrijedne međunarodne sertifikate velikih kompanija i tako se izdvojite od konkurencije prilikom traženja posla.

Zahvaljujući parterstvima sa vodećim IT institucijama širom svijeta, polaznici ITAcademy imaju priliku da kroz polaganje zvaničnih sertifikacionih ispita dođu do sertifikata koje izdaju Microsoft, Oracle, Zend… Ovi dokumenti predstavljaće potvrdu vaše stručnosti i omogućiće vam da, bez obzira na to gdje se nalazite, izgradite uspješnu programersku karijeru.

