Sajam kućnih pivara okupio bivšu Jugoslaviju

Pivo sa ukusom konoplje, koje puca od zdravlja, pivo sa đumbirom, zelengorskim medom i izvorskom vodom sa Jahorine, brka pivo- sa mirisom limuna i pomorandže i vjetrom u kosi, mrgud i turbo folk pivo, samo su neki od maštovitih napitaka, koji su mogli da se probaju na četvrtom festivalu malih kućnih pivara u Foči.

U Rafting kampu Divlja rijeka, družilo se oko 40 pivara iz zemalja bivše Jugoslavije.

“Iz druženja u druženje, imamo nove ukuse, nove stilove, nove eksperimente, razmjenjujemo isustva. Imamo na repertoaru oko 50 vrsta piva, još ih nismo sve isprobali, ali duga je noć” priča Slobodan Janković iz Raft brejveri Foča.

Čar kućnog pivarstva je u upravo u tome što se pravi za svoju dušu, a od izuzetno kvalitetnih sastojaka iz uvoza. Ovaj hobi je u velikoj ekspanziji pa je sve više različitih ukusa piva.

“EU je malo ispred nas ali stižemo ih, ne samo Hrvatska, nego cijela regija. To je hobi koji se razvija rapidno” kaže Tin Lehner iz Slavonske Požege.

Od 150 kućnih pivara u BiH, za sada ih je dvadesetak uspjelo da dosanja san i zaplovi u komercijalne vode prerastajući u zanatske pivare. Najveći problem je niska kupovna moć u BiH, jer je ovako napravljeno pivo dosta kvalitetnije, samim tim i dosta skuplje od industrijskog.

“Naši ljudi još ne znaju o kako kvalitetnom pivu se radi. To svakako pivo zaslužuje da ima takvu cijenu i to je najveći problem zašto to ne postaje masovno” kaže predsjednik Udruženja kućnih pivara BiH Ivan Kitić.

“Da ponudimo ljudima nešto što inače nema u ponudi, nešto što je novije i zanimljivije. Mi smo malo odmakli od kućnog, naše pivo je u prodaji, ima nas širom BiH”, hvali se Vlado Mandić iz Pivare “Lovac” iz Širokog Brijega.

Kućni pivari su, u potrazi za novim ukusima piva, iskustva i recepture razmijenili u prelijepom ambijentu rafting kampa, uz rok svirku, ali i roštilj i pršutu, koji se odličnu slažu sa kriglom.