Sadik Ahmetović kandidat za predsjednika Republike Srpske?

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sadik Ahmetović biće kandidat za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske, saznaje Klix.ba.



Pored Ahmetovića, koji je član Nezavisnog bloka, za sada je poznato da će se za predsjednika RS kandidovati i aktuelni potpredsjednik RS Ramiz Salkić, bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković te Jusuf Arifagić iz Nezavisne bosanskohercegovačke liste.

Prema Izbornom zakonu RS predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, koji se biraju neposredno s teritorije Republike Srpske, biraju birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje u Republici Srpskoj. Birač upisan u Centralni birački spisak može glasati samo za jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske.

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske direktno se biraju s liste kandidata za predsjednika Republike Srpske, tako što se za predsjednika Republike Srpske bira kandidat koji osvoji najveći broj glasova, a za potpredsjednike Republike Srpske kandidati iz reda druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova poslije izabranog predsjednika Republike Srpske.

Sadik Ahmetović je Srednju medicinsku školu završio u Zvorniku, diplomirao na Defektološkom fakultetu u Tuzli, a postiplomski studij završio na Univerzitetu u Tuzli.

Član Stranke demokratske akcije (SDA) bio je od 1990. godine. U maju 2017. godine isključen je iz SDA nakon žestokih protivljenja politici koju vodi Bakir Izetbegović.

Ahmetović je 1991. ušao u Skupštinu Opštine Srebrenica. Tokom rata je stekao čin natporučnika Armije BiH.

Od 1995. do 1996. bio je zastupnik u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona. Na izborima 2000. godine ponovo je izabran za odbornika u Skupštini Opštine Srebrenica, a već sljedeće godine i za potpredsjednika ovog tijela, u kojem ostaje do 2006. godine. Istovremeno je bio i poslanik Narodne skupštine Republike Srpske od 2002. do 2006. godine.

Krajem novembra 2009. godine postaje ministar bezbjednosti BiH i na tom mjestu ostaje do 2012. godine.

