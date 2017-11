SAD: Pucnjava u Koloradu, troje mrtvih (VIDEO)

Tri osobe su ubijene u pucnjavi u supermarketu u predgrađu Denvera, a napadač je pobjegao, prenose američki mediji.



Zasad se ne sumnja na teroristički napad, a prema riječima zvaničnika naoružani muškarac je “nonšalantno ušao u Volmart i počeo da puca u ljude”.

Nakon što je pogodio više osoba iz pištolja, pobjegao je u automobil i odvezao se u nepoznatom pravcu. Policija je potvrdila da zasad niko nije uhapšen. U supermarketu je zavladala panika, a ljudi su nagrnuli na izlaze kako bi pobjegli.

– Ovo je užasan čin, još ne znam koji su motivi za napad, ali je on svakako užasan čin – rekao je portparol policije Viktor Avila i dodao da nema indicija da je u pitanju terorizam.

Ubijena su dva muškarca, koja su preminula na licu mjesta i žena, koja je podlegla povredama u bolnici.

Video inside #Thornton #Colorado #Walmart where people were sent running after shooting. (Per @joshdcaplan) pic.twitter.com/pHFAt1WbXW

