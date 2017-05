SAD nakon 12 godina ukidaju sankcije SDS-u?

Srpska demokratska stranka uskoro bi trebalo da bude zvanično skinuta sa crne liste organizacija i pojedinaca iz BiH koje SAD smatraju opasnošću po stabilnost i prijetnju Dejtonskom sporazumu!



Izvori iz diplomatskih krugova otkrivaju da je prijedlog za brisanje SDS-a sa crne liste Kancelarije za kontrolu imovine stranaca (OFAC), koja djeluje pri Ministarstvu trezora SAD, došao iz Ambasade SAD u BiH.

“Američka admistracija, odnosno njen dio koji je zadužen za praćenje situacije na Balkanu, procijenila je da SDS, kao politička organizacija, više ne predstavlja prijetnju po stabilnost i mir u BiH. Zbog toga je odlučeno da sankcije prema SDS-u, koje su trajale više od 12 godina i koje su podrazumijevale zamrzavanje imovine, zabranu svih finansijskih transakcija sa SAD i američkim državljanima, budu ukinute ovih dana”, ističu ovi izvori.

Oni dodaju da bi uklanjanje SDS-a sa crne liste OFAC-a, na kojoj se od januara ove godine nalazi i ime aktuelnog predsjednika RS i lidera SNSD-a Milorada Dodika, trebalo da bude ozvaničeno prilikom sljedećeg ažuriranje te liste.

“Spreman sam da povedem političku organizaciju koju vodim u jedan demohrišćanski svijet političkih partija, u kojem se poštuju evropski demokratski principi i standardi ali svakako i uvažavaju hrišćanske vrijednosti. Tako vidim SDS. A takav SDS ne može da bude na crnoj listi”, rekao je lider SDS-a Vukota Govedarica.

SDS kakvog on vidi, kaže Govedarica, može da bude samo na spisku evropskih narodnjačkih partija.

“Bio bih zaista srećan ukoliko bi se te sankcije skinule, jer ne treba govoriti kakav imidž imaju one organizacije i ljudi u svijetu, koji se nalaze na takvoj listi”, rekao je Govedarica.

On je dodao da je davno bilo kada je SDS stavljena na crnu listu SAD, a pored same stranke i jedan dio, u to vrijeme, funkcionera SDS-a.

“Već prve susrete sa svim ambasadorima SAD i Evropske unije, pošto sam izabran za predsjednika, iskoristio sam kako bih im saopštio kako vidim situaciju po tom spornom pitanju. Ne vidim SDS na crnoj listi poslije toliko godina, te smatram da je to neopravdano”, rekao je Govedarica.

Govedarica ističe neozbiljnim bilo kakve podjele na staru i novi američku administraciju, te ističe da takve podjele ne može da vrši bilo ko iole ozbiljan.

“Hajde da budemo ozbiljni. Ja sam za to da poštujemo međunarodni faktor koji je i te kako prisutan u BiH. Prije svega one sile potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema tome, oni nisu neki stranci, to su ljudi koji predstavljaju najmoćnije države svijeta. Svaka izjava u tom kontekstu da je to neka stara ili nova administracija potpuno je neozbiljna. Riječ je o najnaprednijim i najsnažnijim državama svijeta, tako da ne znam kako neko može uopšte i pomisliti da pravi takve podjele. Administracija ne može biti ni nova ni stara, ona je jednostavno administracija”, zaključio je lider SDS-a.

(Srpska Cafe)