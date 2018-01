Ružici Jukić zasmetalo i što je Mektić rekao da je bila frizerka

Mektić: To političari? To su lopovi!

Mektić: Ceca je spavala u zgradi Vlade RS, meni to nikada ne bi dali

Ružici Jukić, zasmetalo je između ostalog i što joj je ministar bezbjednosti rekao da je bila frizerka, prije nego što je započela karijeru u pravosudnim institucijama.

Mektića je tužila za klevetu i to zbog optužbi iznesenih u TV emisiji, a sve se preselilo u sudnicu, gdje su nastavljene verbalne rasprave i niski udarci.

Jukićeva je ministru nudila nagodbu, ali je tražila da javno povuče svaku izgovorenu riječ, zbog kojih joj je kaže bila ugrožena i bezbjednost. Mektić ju je, kaže, optužio da mrzi Srbe, da je sa glavnim bh. tužiocem Gordanom Tadić u rodbinskim vezama , ali i da je uzela nekoliko hiljada maraka na ime isplaćenih dnevnica, pa joj je zbog svega narušen ugled.

“Jedna prijateljica me je srela na Jahorini i pitala me što se sekiram ako sam radila kao frizerka. I sada ja svima redom moram objašnjavati da nisam radila kao frizerka, jer su to ljudi zaista počeli misliti nakon izjava ministra”, rekla je Jukićeva, koja je zamjenik predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

“Frizerski posao je častan posao, svaka žena koja drži do sebe, ide redovno frizeru, tako da ja ne vidim šta je u toj konstataciji kleveta. Ja sam samo rekao da Jukić ima rupu u svom CV-u od 15. do 39. godine, gdje nije navedeno čime se bavila. Ja sam od nekih ljudi saznao da je radila kao frizerka i prodavačica u marketima”, rekao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Mektić je ponovio kritike na račun rada prvosudnih institucija, a žalio se na ponašanje advokata Ružice Jukić , jer ga je kako je rekao dekoncentrisala ne samo riječima, već i izgledom. Kaže da misli da je Jukićeva poštena osoba, ali da je neafirmisana i da je zbog slabosti sistema postavljena na mjesto zamjenika predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Ako je bila frizerka, trebala je i ostati, zaključio je Mektić , koji nije pristao na nagodbu, ali kaže da je i on bio izložen lažima i uvredama.

“Potpuna besmislenost , apsurdan jedan postupak, u kome je bitno jesam li ja rekao je li rodica Jukićka i Tadićka, što nema nikave veze, niti ima ikakve bitnosti za cjelokupono stanje u pravosuđu, niti za onu emisiju”, kazao je Mektić.

Ružica Jukić je mahala mojom diplomom za koju je tvrdila da je lažna, što nije tačno, tvrdi Mektić. Dok je u jednom momentu i odbrani dobacio da svakom loncu mora biti poklopac, Jukićeva tvrdi da joj je ranije bila ugrožena bezbjednost, ali da nema zaštitu. A kaže pričala je i optužbama da mrzi Srbe.

“Apsolutno jedna netačna infromacija koja je dovela do toga da mnogi ljudi razmišljaju da možda to i jeste tako. Običan čovjek ne može da zna da li je to tako ili nije tako, tako da mislim da je ministar možda tada i preletio, vidjećemo”, kazala je Jukićeva.

Ružica Jukić i Dragan Mektić u sudnici bi se ponovo trebali sresti idućeg mjeseca. Tada bi im se mogla pridružiti i vršilac dužnosti glavnog bh. tužioca Gordana Tadić, koja je pozvana da svjedoči zbog tvrdnji da su ona i Ružica Jukić u rodbinskim vezama. Mektić je u sudnicu došao bez advokata, jer je odlučio da se sam brani. I tako samo dodatno otežava postupak, zaključila je suprotna strana.