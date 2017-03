Ružica Jukić: Mektić me zvao da izađemo na kafu

Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) Ružica Jukić u izjavi za Avaz.ba reagovala je na prozivke ministra bezbjednosti Dragana Mektića na današnjoj konferenciji za novinare.

– Tačno je da sam mu poslala tekst u kojem se vidi da su ga srpski borci prijavili za ratni zločin, a da ja nisam protiv Srba jer imam tetku i nekoliko rođaka koji su bračno povezani s osobama srpske nacionalnosti. Onda mi je on uputio poruku, kao da se vadim i ja sam rekla poslije te poruke da nemam šta s njim razgovarati. Ja sam njemu poslala ko je objavio da su ga borci prijavili za zločin i da ja nemam ništa protiv Srba jer imam tetku i druge koji su udati za Srbe – rekla je Jukić za Avaz.

Dodala je da je na upravo sjednici VSTS-a i vršiteljica dužnosti glavnog državnog tužioca Gordana Tadić, koja je na sjednici Savjeta, izjavila “da je tačno da ju je Mektić zvao na ručak i da ga je odbila”.

– Naravno, ona je shvatila taj ručak poslovno. Zatim da je bio kod jedne tužiteljke. Interesovao se za predmet i da je ona to prijavila disciplinskom, te da je sjedio i pio kafu s dvojicom tužilaca i interesovao se za predmete. Inače, on je i mene zvao da izađemo na kafu, jednom preko vibera, a drugi puta u emisiji “Apostrof”. Naravno da nisam prihvatila. Ne mislim da je mislio nešto seksualno, već da je to njegov stil – dodala je Jukić.

U vezi sa Mektićevim navodima da je štitila tužioca Idriza Begića iz Bihaća, kao i sarajevsku sutkinju Lejlu Fazalgić, Jukić je kazala:

– Idrizu Begiću su natovarili nešto što nije dokazivao, tj. da je sakrio dio dokaza za Cvijana Radića, koji su kasnije pronađeni kod glavnog tužioca i predmet je završen da li obustavljanjem istrage ili oslobađanjem u tom predmetu “Radić”. Kad je u pitanju slučaj generala Vlada Šantića, svjedoci nisu potvrdili sve ono iz disciplinske tužbe to jeste da su čuli šta je Begić pričao s nekim svjedokom. Zato ja izuzimam svoje mišljenje i nikad neću nekog kazniti ako nema dokaza. Za sve ostalo što je bilo u tom predmetu smo mu predložili oduzimanje 30 posto od plate na godinu dana, a mislim da je drugostepena preinačila na 50 posto. Ja sam korektna bila u postupku. Strašno me zanimalo u vezi s ubistvom Šantića. Nikad prije ovog postupka nisam stupala u kontakt s Begićem niti sam ga poznavala niti me je ko molio za njega da ga blaže kaznim.

Čamparina karijera

U vezi sa Mektićevim osporavanjem biografije Ružice Jukić, ona je odgovorila da je 18 godina u pravosuđu na prvom stepenu.

– Trinaest godina sam bila sudija Opštinskog suda. Za razliku od Medžide Kreso koja je 1973. godine položila pravosudni ispit i odmah imenovana za tužioca Opštinskog tužiilaštva, a samo pet godina poslije je postala sutkinja Kantonalnog suda u Mostaru. Takođe, Dubravko Čampara imao je samo četiri i po godine tužilačkog staža kada je imenovan u Tužilaštvo BiH – zaključila je Jukić.

