Rutović se javio iz Crne Gore, smiješne mu tvrdnje da je upucao Peconija

Kontroverzni biznismen Željko Rutović napustio je Srbiju privatnim avionom tek nekoliko sati nakon što je pucao na Predraga Rankovića Peconija.

Rutovićev mobilni telefon bio je nedostupan bukvalno od 22. marta kada se dogodio obračun u Hotelu “Prag” u centru Beograda u kom je Ranković, inače vlasnik TV Hepi, upucan sa šest hitaca u nogu.

Međutim on se juče javio na poziv redakcije “Blica”, ali je njegov odgovor na aktuelna dešavanja bio više nego neočekivan.

Na pitanje da li planira da se javi policiji, s obzirom na to da ga nadležni organi jure zbog pucnjave u Hotelu “Prag” koja se odigrala prošle srijede, on je počeo da se smješka.

– Ne znam o čemu se radi. Nemam blage veze s onim u vezi s čim me zovete i o čemu pričate – odgovorio je Rutović.

Na pitanje zašto je ipak bjekstvu ako nema veze s pucnjavom, Rutović je odgovorio:

– Smiješno. Meni je to sve mnogo smiješno, vi se očigledno šalite sa mnom kada me zovete oko takvih stvari. Zaista, meni je sve to smiješno – rekao je Rutović, nakon čega je prekinuo vezu.

Kada su ga ponovo pozvali, njegov broj više nije bio dostupan.

U gradskim kuloarima se spekuliše da između dvojice biznismena odranije postoji sukob oko privatizacije objekata u Beogradu, te da je to i bio povod Rutovićevog dolaska na proslavu u Hotel “Prag”. Kobne večeri sa Rankovićem su za stolom sedeli Srđan Milovanović, vlasnik TV Kopernikus, Milo Đurašković, vlasnik putarskih preduzeća, Novica Kočić, vlasnik restorana “Zvezdara teatar”, pjevačica Tijana Radivojević i izvjesna Jelena Stevanović.

Rutović se odmah po dolasku posvađao sa Rankovićem pitajući “Šta će ove silikonuše ovdje”, nakon čega je krenula žučna rasprava oko djevojaka.

(Blic.rs)