Ruski naučnici ukrstili psa i krvoločnu zvijer i napravili hibride koje čuvaju u tajnosti! VIDEO

Ruski graničari ukrstili su vuka i psa, i stvorili hibridnu rasu specijalno napravljenu za pomaganje pri čuvanju najveće granice na svijetu.

Volkosob, mješavina psa i vuka, može da dostigne veličinu i snagu pravog vuka, uz poslušno i prijateljsko ponašanje prema ljudima, karakteristično za pse. Dobijanje najbojih karakteristika obe vrste nije išlo tako lako, i bile su potrebne godine prije prvih uspješnih rezultata.

Russian FSB Border Service Guards training Volkosoby.

The Border service specially breeds these wolf-hybrids to patrol & defend the border. pic.twitter.com/qUqVQcYDfc

