Ruski general upozorava: Svijet je na ivici rata!

Crnogorski diplomata napustiće Rusiju do 8. aprila

General Jevgenij Bužinski, upozorava da je svijet zbog slučaja trovanja špijuna u Britaniji doveden do same ivice rata i to “posljednjeg u istoriji čovječanstva”.

Jevgeni Bužinski, koji je služio 41 godinu u ruskoj vojsci, rekao je da se protjerivanjem diplomata iz EU i SAD, poslije trovanja Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije u Solzberiju, stvara situacija gora od Hladnog rata.

“Gore od Hladnog rata je samo pravi rat, koji bi mogao da bude posljednji u ljudskoj istoriji”,upozorava general na posljedice zapadnog nasilnog satjerivanja Rusije u ćošak.

Bužinski, koji je penzionisan u činu generala-potpukovnika 2009. godine u intervju za BBC je na pitanje novinara Nika Robinsona da li bi slučaj Skripalj mogao da dovede do rata, odgovorio: ” Slučaj trovanja ne, ali pritisak povodom situacije DA”.

“Ne poznajete Ruse. Što je veći pritisak, to je društvo više skoncentrisano oko predsjednika. Isključivanjem diplomata, zapravo satjerujete Rusiju u ćošak, a to je mnogo opasan potez”, rekao je Bužinski.

Pogoršani odnosi Zapada i Rusije, koja je ojačala uprkos godinama ekonomskih sankcija NATO zemalja, a koja je započela navodnim miješanjem Moskve u političke izbore na zapadu i u SAD, doživjela je vrhunac slučajem “Skripalj”.

Rusija je kategorički odbila bilo kakvo učešće u tom slučaju, tvrdeći da je to maslo britanskih obavještajaca, a London je ubijedio saveznike sa zapada da je napad izveo Kremlj, i zbog toga započeo diplomatski rat i protjerao najveći broj ruskih diplomata u istoriji. Iz Moskve je uzvraćeno istom mjerom.

U međuvremenu, ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je izjavio da je moguće da iza cijele afere stoji Britanija koja je htjela da skrene pažnju sa Bregzita i naglasio da Rusija nije imala nikakvih razloga da učestvuje u slučaju trovanja.

