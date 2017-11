Rusija sprema ekonomski “bum” u Srbiji, a do kraja godine biće usaglašena mapa puta do zajedničke ekonomske zone u Srbiji, ali i sačinjen spisak novih projekata u koje bi ulagale ruske firme, piše “Sputnjik”.



Šef Trgovinskog predstavništva Rusije u Beogradu Andrej Hripunov rekao je da ima mnogo planova za srpsko-rusku saradnju.

On je ocijenio da će srpsko-ruska trgovinska razmjena na kraju 2017. godine biti 15 odsto vrednija u odnosu na proteklu godinu i iznosiće između 2,5 i 2,6 milijardi dolara, uz rast srpskog izvoza u Rusiju od 28 odsto.

“Srpski izvoz je porastao čak 28 odsto, i ne radi se samo o najčešće pominjanim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, već i farmaceutskim, iz oblasti konfekcije, ženske galanterije, što je potvrda njihovog dobrog kvaliteta”, rekao je Hripunov.

Na pitanje u koliko bi projekata u narednom periodu investirale ruske firme, Hripunov kaže da ih ima puno i da je u planu da Srbi i Rusi naprave spisak, odnosno plan projekata koji imaju perspektivu.

“Osim o prečišćavanju vode, o čemu se već razgovaralo, riječ je o onima u oblasti medicine, informacionih tehnologija, tehnologija u oblasti građevinarstva. Ima dosta novih tehnologija u svijetu koje možemo zajedno da proizvodimo, uključujući i na teritoriji Srbije i da radimo dalje za treća tržišta”, rekao je Hripunov.

Posebno je napomenuo da se očekuje još ozbiljnih investicija u industriji, ali koje se ne odnose na energetiku.

“O tome ne bih sada u brojkama, jer biznis ne voli da se o tome priča prije vremena, ali stvarno možemo očekivati vrlo ozbiljne investicije u najskorije vrijeme”, istakao je Hripunov, navodeći da se sad sve više pažnje posvećuje oblasti inovacija i novih tehnologija.

Hripunov je dodao da je već bilo razgovora o ulaganjima u prečišćavanje vode u Beogradu, Nišu, o novim tehnologijama u oblasti energetske efikasnosti, o saradnji u oblasti automobilske industrije, avijacije.

Od ove godine je krenula proizvodnja novog putničkog aviona “MS-21”, koji je u potpunosti napravljen u Rusiji, a za proizvodnju na desetine hiljada dijelova za taj avion ima mjesta i za srpske firme.

Kada je riječ o zajedničkom osnivanju specijalne ekonomske zone u Srbiji, Hripunov je rekao da će u najskorije vrijeme, sigurno do kraja godine, biti napravljena i usaglašena mapa puta za realizaciju tog posla, koja će sadržati korake i pravac u kom će se ići.

Hripunov je naveo da se u najskorije vrijeme očekuje da počnu razgovori o novom sporazumu između Srbije i Evroazijske ekonomske komisije, u kojoj su, pored Rusije, i Bjelorusija, Kazahstan, Kirgizija i Jermenija, što će Srbiji otvoriti tržište od oko 200 miliona ljudi.

“S druge strane, i Srbija ima slobodnu trgovinu sa zemljama CEFTA, praktično bescarinsku trgovinu sa EU, što znači da je Srbija dobro mjesto koje je uzajamno korisno za Rusiju, za Srbiju i ja sam siguran i za treće zemlje, uključujući i EU”, dodao je Hripunov.

On je ocijenio da u Srbiji sigurno postoji oko 50 ozbiljnih ruskih firmi, a realno bi moglo da ih bude više od 200.

Što se tiče ruskih investicija u Srbiji, Hripunov je naveo ekspertsku procjenu da je njihova vrijednost oko četiri milijarde evra, te podsjetio da u Srbiji posluju “Gasprom njeft”, NIS, koji je uložio 2,5 milijardi evra, “Lukoil”, “Gasprom”, metalurška kompanija u Majdanpeku, banke, među kojima i “Sberbanka”.

Zamjenik direktora Ruskih željeznica za Srbiju Mansurbek Sultanov rekao je za “Sputnjik” da je već bilo aktivnosti na temu zajedničke izgradnje modernog dispečerskog centra, koji će omogućavati centralizovanu kontrolu nad željezničkim saobraćajem na osnovnim željezničkim arterijama Srbije, te dodao da je za taj veliki projekat potrebno pronaći izvor finansiranja.

“Svi aktuelni radovi teku po planu i trebalo bi da sve bude završeno do kraja 2021. godine, do kada je i produžen rok korišćenja ruskog kredita od 800 miliona dolara. Riječ je o kreditu za obnovu srpskih željeznica koji je Srbiji odobren 2013. godine”, rekao je on.

(Srna)