Rusija: Poginule tri osobe u napadu na FSB

Сообщение подписчика: Кто знает что происходит в Хабаровске, все в центре перекрыто и в брониках говорят на ФСБ напали и есть жертвы… . #Хабаровск #Хабаровскийкрай #khabarovsk #khv

