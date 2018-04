Rusi u Siriji oborili “vazdušne mete nepoznatog porijekla” VIDEO

Ruska protivazdušna odbrana u bazi Hmejmim u Siriji oborila je nekoliko malih vazdušnih meta nepoznatog porijekla, rekao je portparol baze.

On je dodao da nije bilo povrijeđenih, ni materijalne štete.

“U sumrak 24. aprila kontrola vazdušnog prostora ruske baze Hmejmim uočila je male vazdušne mete nepoznatog porijekla nedaleko od aerodroma. Sve mete su oborene sistemima protivvazdušne odbrane u bazi”, rekao je portparol baze.

“Ruska vazdušna baza Hmejmim radi uobičajeno”, dodao je ruski zvaničnik.

