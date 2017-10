Rus tvrdi da je reinkarnacija Isusa Hrista

Čovjek iz Rusije, koji tvrdi da je reinkarnacija Isusa Hrista, skupio je hiljade pristalica koji vjeruju da je on Sin Božji.

U divljini Sibira, preko 5.000 ljudi se okupilo iz manjih gradova pod imenom Petropavlovka kako bi se sastali sa Vizarionom, odnosno Učiteljem.

Vizarion, odnosno Učitelj, živi u privatnom kompleksu u blizini, ali ga njegovi sljedbenici čuju kako daje propovjedi u kojima govori o temama poput vegetarijanstva, reinkarnacije i dolazeće apokalipse, za koju on kaže da će biti “velika poplava.“ Prije nego što taj dan dođe, Vizarion se nada da će ujediniti sve svjetske religije.

Njegovi sljedbenici takođe Vizarionov “nastavak“ Biblije koji uključuje filozofiju, opise vanzemaljaca i upozorenja o budućnosti. Njegovim sljedbenicima je takođe zabranjeno da piju i puše, kao i da koriste novac.

Čovjek koji sebe naziva Vizarionom je rođen kao Sergej Anatovljevič Toro, i dok on tvrdi da je njegova majka Marija, takođe priznaje i da ima biološku majku.

Toro, koji sada ima 56 godina, bio je vojnik u Crvenoj armiji prije završetka Hladnog rata, i radio je kao saobraćajac do 1989. godine. Tada je Vizarion ostao bez posla, i slučajno je počeo da ima vizije koje otkrivaju njegovu “pravu prirodu.“

Preselio se u divljinu Sibira 1990-ih godina, kada je Potropavlovka bila samo grupa koliba u šumi. Sada je to ogromna, samodovoljna zajednica sa solarnom energijom, satelitskom televizijom i organskim biljnim vrtovima.

Iako Vizarion kaže da je on reinkarnacija Isusa, njegova Crkva djeluje po drugačijim pravilima. Na primjer, dozvoljena je poligamija. Sam Vizarion ima šestoro djece sa dvije žene, uključujući sa ženom koju je oženio kada je ona imala 19 godina, nakon što je gola pozirala za njegove slike (Vizarionova prva žena ga je ostavila poslije toga).

Vizariona mnogi nazivaju lažljivcem i prevarantom, i iako ga to čini “tužnim,“ on priznaje da je to “neizbježno. Uspostaviću osnove koje će promijeniti cjelokupno čovječanstvo.“

