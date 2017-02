Rumunija na ulicama, u Bukureštu sukobi s policijom

Oko 150.000 ljudi izašlo je na ulice Bukurešta i još toliko u još nekoliko gradova Rumunije zbog odluke da se ublaže propisi o borbi protiv korupcije.

Vičući “Lopovi!”, okupilo se najmanje 150.000 demonstranata u glavnom gradu, procenjuju mediji u nedostatku zvaničnih procjena vlasti.

Sajt vesti HotNjuz (HotNews) navodi da je “najmasovniji protest u Bukureštu za 25 godina” – još od rušenja socijalističkog poretka.

Demonstranti su i u drugim gradovima – Klužu, Temišvaru, Sibijuu, Jašiju…

“Sram vas bilo!”, “Ostavka!”, uzvikuju okupljeni po jakoj zimi, protiveći se reviziji Krivičnog zakona koju je pripremila vlada Sorin Grindeanua, na vlasti manje od mjesec dana, od pobjede Socijaldemokrata na poslaničkim izborima u decembru.

U glavnom gradu, protest je završen sukobom snaga reda i posljednjih grupa demonstranata ispred sjedišta vlade, na trgu Viktorija. Kada se većina demonstranata razišla, policija je dospjela pod paljbu petardi, kamenica, flaša, na šta je odgovorila suzavcem.

Over 300,000 citizens on the streets of #Romania tonight, protesting in defence of the #RuleofLaw. More #protests to follow in the next days pic.twitter.com/o2gPO39MnV

— Paul Ivan (@paul2ivan) February 1, 2017