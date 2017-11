Rukovodsto Srpske na Paprikovcu

Banjaluka: Od vikenda do danas rođeno 66 beba!

Skoro čitav vrh Republike danas za istim stolom sa rukovodstvom UKC-a Banjaluka. Predsjednik, premijerka, ministri finansija i zdravlja, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja i čelnici kliničkog centra, sastančili su skoro dva sata.

O čemu se pričalo iza zatvorenih vrata, nije baš najjasnije, jer je direktor najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj, pred kamerama bio tajanstven. Gostima se, samo kratko, zahvalio na podršci.

“Da vam kažem da poslovodstvo Kliničkog centra ima snažnu podršku rukovodstva RS na čelu sa predsjednikom, gospodinom Miloradom Dodikom, da napravimo jedan od najboljih Kliničkih centara u regionu2, rekao je Vlado Đajić, v.d. direktor Univerzitetsko kliničkog centra RS.

Milorad Dodik je bio nešto rječitiji. Podsjetio je da Srpska već neko vrijeme ulaže sredstva u rekonstrukciju UKC-a i to 200 miliona maraka. Planira da sve bude gotovo do kraja iduće godine i to sa novim sadržajima i odjelima.

Upravo se, otkriva, o novim sadržajima na sastanku i pričalo.

“To traži nove napore i ulaganja. Postojeći kapaciteti koji se nalaze dole u centru grada biće preneseni ovdje, već u proljeće. I razgovarali smo ovdje kako izgraditi, u toku iduće godine, kako izgraditi kardiohirurgiju, jel tako?”, navodi Milorad Dodik, predsjednik RS.

Kroz novi ugovor sa Kliničkim centrom iduće godine će Vlada UKC-u obezbijediti dodatna sredstva, sve, kako kaže Dodik, zarad boljeg funkcionisanja bolnice na Paprikovcu.

U planu je i reprogram duga Kliničkog centra, novim kreditom od 55 miliona maraka, za šta je konkurs raspisan prije nešto više od mjesec dana.