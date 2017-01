RS uvodi društveno-koristan rad

Društveno-koristan rad uskoro bi u Srpskoj trebalo da zaživi i u praksi.

Sud će, na zahtjev osuđenika, kaznu do jedne godine zatvora moći da zamijeni radom u javnom interesu. To rješenje predviđeno je Nacrtom Krivičnog zakonika. Ipak, probacijski sistem koji predviđa rad od 60 do 360 sati u različitim komunalnim, humanitarnim i drugim preduzećima, ni odmah poslije usvajanja Krivičnog zakona neće biti moguć. Tada slijedi izmjena drugih propisa.

“Neophodno je promijeniti i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, jer tek tad kao korpus tih zakonskih rješenja možemo doći i do alternativnog izvršenja krivičnih sankcija”, kaže Anton Kasipović, ministar pravde RS.

Osuđenik će kaznu moći da “odrađuje” od jednog do šest mjeseci. Probacijski sistem već skoro pet godina postoji i u Federaciji BiH. Tamo, je, kažu stručnjaci, pokazao dosta dobre rezultate. Osim resocijalizacije osuđenog lica i doprinosa koji bi dao društvenoj zajednici, društveno-koristan rad državu bi koštao pet puta manje, pa bi uštede bile itekako značajne.

“Gledano i sa ekonomske strane, gdje je dan izdržavanja zatvorske kazne 100 KM, i to je velika prednost, zato što bi ovde možda takva jedna vrsta izdržavanja kazne koštala 20 KM. Trenutno u BiH zatvorsku kaznu izdržava blizu 2500 osuđenih lica. Uzmite samo taj ekonomski faktor, gdje jedan dan košta 100 maraka. Tu bi znatna ušteda bila za ovo društvo”, ističe Nebojša Macanović, profesor na Fakultetu političkih nauka.

Iskutva iz okruženja pokazuju da se za društveno-koristan rad opredijeli najveći procenat ljudi osuđenih na zatvorsku kaznu od šest mjeseci do godinu dana.

Najčešći prestupi su krađa struje ili ogrevnog materijala, ugrožavanje javnog saobraćaja ili izazivanje opšte opasnosti. Mogućnost probacijskog sistema kažnjavanja bila je predviđena I važećim zakonom, ali ga podzakonski akti nisu pratili. Nakon uklanjanja tih prepreka, trebalo bi da budu osnovane probacijske službe pri Ministarstvu pravde, I sklopljeni ugovori sa preduzećima u kojima će osuđenici da rade bez nadoknade.

Nadležni obećavaju – sve će biti riješeno do kraja godine.