Roštilj sa Bušom, doručak sa Obamom – na redu Tramp

Njemačka kancelarka Angela Merkel u petak će se danas prvi put susresti s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.



Njegov dolazak na mjesto prvog čovjeka Bijele kuće uznemirio je transatlantske odnose.

Moglo bi se reći da je Angela Merkel već vidjela sve što se moglo videti u transaltantskim odnosima. Zajedno sa, veoma nepopularnim Džoržom V. Bušom, roštiljala je na Baltičkom moru, a sa veoma omiljenim Barakom Obamom, doručkovala u bavarskim Alpima, piše “Dojče vele”.

U vrijeme dok su predsjednici SAD bili Buš i Obama, transatlantski sistem prolazio je kroz teške periode, kao što su rat u Iraku ili afera sa prisluškivanjm NSA. Međutim, bez obzira na sve krize, Angela Merkel je uspijevala da održi bliske odnose sa Vašingtonom. Za to vrijeme su i Buš i Obama njemačku kancelarku smatrali prvim partnerom u razgovorima kada je riječ o Evropi.

Težak izazov

Donald Tramp je sada za Angelu Merkel veliki izazov. „S obzirom na američku politiku, odnosi nisu nikada bili složeniji nego sada“, kaže Jozef Janing, šef berlinske kancelarije trusta mozgova Evropski savjet za međunarodne odnose (ECFR).

„Angela Merkel mora da pronađe sasvim novi put kako bi izgradila funkcionalne odnose sa američkim predsjednikom“, kaže Džon Harper, stručnjak za spoljnu politiku na univerziteta Džons Hopkins iz Bolonje. Tramp ima „potpuno drugačiju prirodu“ od Obame i Buša, kaže Harper. Za razliku od njegova dva prethodnika, Tramp nema političkog iskustva.

Tome bi trebalo dodati i način na koji Tramp nastupa u javnosti. On ima sklonost da se, najčešće preko Tvitera, brzo i agresivno izjasni o nekim temama, bilo da su one političke ili nisu. On ne samo da je jedinstven slučaj u Bijeloj kući, već ujedno predstavlja i suprotnost Angeli Merkel, čiji se stil može opisati kao miran i razborit.

Suprotni svetonazori

Različita životna iskustva Angele Merkel i Donalda Trampa i njihovi različiti stilovi upravljanja, možda jesu važne stvari kada je riječ o njihovim budućim odnosima, ali još važnije je to što njih dvoje imaju dijametralno suprotne poglede na svijet. Pristup njemačke kancelarke svjetskoj politici je kooperativan i multilateralan, dok Tramp s druge strane želi da ga drugi posmatraju kao predsjednika velike sile koji omalovažava multilateralne institucije i strukture. Sve to daje malo prostora za zajedništvo. Zbog verbalnih ispada između Merkelove i Trampa, odnosno njihovih pristalica, ni Janing ni Harper ne očekuju opipljive rezultate na prvom sastanku.

Mala očekivanja

Priprema za samit G20, koji Merkelova organizuje u julu u Hamburgu, služi kao izgovor za posjetu njemačke kancelarke Bijeloj kući. Druga glavna tema biće budućnost Evropske unije. Tramp je svoj stav o EU jasno izložio kada je, neposredno nakon pobjede na izborima, primio arhitektu „bregzita“ Najdžela Faraža, koji je ujedno bio i prvi Trampov gost iz inostranstva. Kao vatreni zagovornik izlaska Velike Britanije iz EU, Tramp je stavio do znanja da o EU ima loše mišljenje i da će radije da njeguje bilateralne odnose sa svakom evropskom zemljom posebno, nego sa Briselom.

Zbog toga bi Merkelova Trampu trebalo da ukratko objasni zašto je Evropska unija, prema njenom shvatanju, važna – ne samo za Njemačku i Evropu, već i za SAD. Samo – to bi moglo da bude teško, smatra Janing, jer Tramp, za razliku od svog prethodnika, SAD ne vidi kao silu u Evropi, niti svoju državu vidi kao nespornog vođu transatlantske alijanse.

Nema više uvreda

U tom smislu, Harper smatra da bi uspjeh bio već i samo to da Tramp promijeni ton prema Evropskoj uniji.

“U najmanju ruku se nadam da će Merkelova uspjeti da odvrati Trampa od napada na EU i da ga ubijedi da bi trebalo da ohrabruje političare kao što je npr. Marin Le Pen.“

Slično je i sa još jednom temom oko koje se lome koplja: Rusijom. Merkelova bi Trampu trebalo da objasni da su jasna predanost zajedničkim principima i evropsko posljeratno uređenje – baza za uključivanje Moskve.

Biće teško utvrditi već nakon prvog susreta da li Merkelova i Tramp uspijevaju da pronađu zajedničku osnovu za rad. Narednih pola godine za oboje će biti kritična faza: Tramp, nov na vlasti, moraće da ponudi rezultate. A Merkelova bi tek trebalo da pobijedi na predstojećim izborima za Bundestag.

Harper ipak vjeruje da će sastanak u Vašingtonu imati bar jedan neposredan efekat: „Kada Tramp bude upoznao Angelu Merkel, onda će mu biti teže da je vređa.“

(B92)