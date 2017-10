Ronaldo prevario trudnu vjerenicu

Najbolji svjetski fudbaler Kristijano Ronaldo našao se u centru seks skandala, pošto je portugalska starleta Nataša Sofija otkrila javnosti da je imala burnu noć sa asom Reala.

Portugalac nikako da se skrasi. Ako je vjerovati riječima lijepe Nataše, Ronaldo je bio nevjeran vjerenici Georgini Rodrigez, sa kojom čeka četvrto dijete. Mlada Portugalka (21) je medijima dostavila njenu prepisku sa najboljim fudbalerom svijeta, a u javnost je izašla sa pričom da joj je sjajni fudbaler dao 300 evra za taksi.

Ona je otkrila da je počela da se dopisuje sa Ronaldom preko Instagrama, a nedugo poslije toga su se i vidjeli.

“Poslala sam mu poruku oko 5 sati ujutro. Ni sama ne znam zašto sam se odlučila na taj korak. Bila sam zaprepašćena kad mi je on odmah odgovorio. Poslao mi je znak pitanja i tako je sve krenulo. Kristijano je pokazao interesovanje za moje godine i za moje fizičke mjere. Pitao me da mu pošaljem fotografije i ja sam to uradila. Fotografije, video snimke, sve što je tražio. Rekao je da želi da me vidi. Naši razgovori su se svodili na priču oko seksa, kada i gdje da se vidimo”, navela je Nataša Sofija.

Portugalska starleta je istakla i šta ju je prvo Ronaldo pitao.

” Pitao me je koliko imam godina. Kada sam odgovorila da imam 21 godinu, odgovorio je: “Vrh! Mlada i sa dobrim tijelom”.

Kako se ističe, Portugalac nije mnogo mario za vjerenicu Georginu Rodrigez.

“Izdao ju je. Rijetko je pričao o njoj, ali dok smo bili zajedno, rekao je da je jedan od razloga zbog kojih je sa njom taj što se dobro odnosi prema njegovom sinu. Rekao mi je da je on veoma zauzet čovjek i da nema vremena da voli”, zaključila je Nataša Sofija u razgovoru za portugalske medije.