Ronaldo peti put najbolji igrač svijeta

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) je za najboljeg igrača svijeta za 2017. godinu izabrala Kristiana Ronalda koji je drugi put dobio nagradu The Best FIFA Men’s Player.

Portugalac je u glasanju bio bolji od Lionela Mesija i Nejmara, a Ronaldu je ovo bila ukupno peta nagrada za najboljeg igrača svijeta u izboru FIFA čime se izjednačio sa svojim najvećim rivalom iz Barselone.

Ranije je osvojio nagrade FIFA World Player of the Year 2008., FIFA Ballon d’Or 2013. i 2014., te The Best FIFA Men’s Player 2016. godine, a nagradu su mu uručili legendarni Diego Armando Maradona i Ronaldo.

Za razliku od dosadašnjih izbora, FIFA je odlučila da se ocjenjuju nastupi igrača u takmičarskoj sezoni koja je iza nas (2016/2017), a ne o kalendarskoj godini.

Portugalac je sa Real Madridom osvojio četiri trofeja – Ligu prvaka, La Ligu, UEFA Super kup i FIFA klupsko Svjetsko prvenstvo.

(Klix.ba)