Rojters: Imamo potvrdu, zna se ko je Putinova ćerka FOTO

Nakon godina spekulacija, potvrđeno je da je plesačica Jekaterina Vladimirovna Tihonova mlađa ćerka predsjednika Rusije Vladimira Putina, piše Rojters.



Agencija podsjeća da je 2015. objavila saznanje, a da je sada dobila i potvrdu iz Svjetske federacije za rokenrol ples (WRRC).

“Potpredsjednik za pravna pitanja WRRC rekao je da poznaje Tihonovu, a kada je upitan da li zna da je Putinova ćerka, on je rekao ‘Da, naravno da je znam’. Klimnuo je glavom i rekao ‘da’ i na ponovljeno pitanje”, piše Rojters.

Kako navodi agencija, potpredsjednik Manferd Mohab je potvrdio da je “sarađivao” sa Tihonovom.

Rojters navodi i da Kremlj i Tihonova nisu odgovorili na upit agencije za komentar.

Rojters je do ove informacije prvo došao 2015. godine, nakon razgovora sa jednim od funkcionera Gasproma Andrejom Akimovom, koji je to kasnije demantovao, a zatim i iz dva nezavisna, anonimna izvora.

Putin već godinama vješto krije identitet svoje dvije kćerke Marije i Jekaterine, a u godišnjim razgovorima sa novinarima često dobija pitanja o porodici i na kreativne načine izbjegava odgovor.

Kako ističe Rojters, o identitetu mlađe ćerke bivšeg agenta KGB se nagađa više godina, a Tihonova je prezime koje je naslijedila od bake. Tihonova (31), koja je i sama bila plesačica, zadužena je za projekte Moskovskog državnog univerziteta, a potpredsjednica je plesačke federacije za proširenje i marketing.

Rojters navodi da je rokenrol ples “opskurna i mala niša u plesačkom svijetu”, kao i da je popularna na istoku Evrope.

Tihonova je udata za Kirila Šamalova, sina jednog od “Putinovih najbližih prijatelja”, koji je u poslovima sa naftom stekao bogatstvo od oko milijarde dolara.

