Rodžer Voters objavio novi album

Rodžer Voters, jedan od osnivača britanske rok-grupe “Pink flojd”, poslije 25 godina objavio je svoj prvi album na kojem ima pjesama s direktnim aluzijama na predsjednika SAD Donalda Trampa čijoj se politici on žestoko protivi.

“Is This the Life We Really Want?” je prvi album Votersa još od 1992. godine. On uskoro kreće na turneju po SAD i Kanadi, koja će trajati do kraja oktobra. Dok su Votersovi prethodni albumi imali bezvremenski šmek, novi album je vrlo savremenog karaktera, a među pjesmama kritičnim prema Trampu je i “Picture That” u kojoj se pominje “ludo bolesni lider”.

Voters je početkom ove godine rekao da je proslavljeni album “The Wall” “Pink flojda” sada ponovo aktuelan zbog ličnosti i politike novog američkog predsjednika Donalda Trampa.

Rodžers, žestoki kritičar Trampa koga je na koncertu oktobra prošle godine u Meksiku nazvao “svinjom”, tada je napao njegovu “neprijateljsku” politiku.

Voters, engleski rok muzičar, pjevač, gitarista-basista, tekstopisac i kompozitor, od 1965. do 1984. bio je član grupe Pink Flojd i dijelom njen tekstopisac, bas-gitarista i jedan od glavnih vokala.

Kao pisac, autor je najpoznatijih albuma te grupe “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” i “The Wall”.

