Roditeljima tromjesečnih blizanaca potrebna pomoć

Ivanka i Nebojša Mišić ponosni su roditelji tromjesečnih blizanaca, Vasilija i Cvjetina koji su inače i jedine bebe rođene u Donjem Žabaru prošle godine. Dobili su ih nakon 15 godina mukotrpne borbe za potomstvo. Sve su uložili u vantjelesnu oplodnju, čak su se i zadužili ali kažu ne žale. Ovi skromni ljudi danas žive u jednoj prostoriji u kući kojoj je potrebno renoviranje za šta Mišići trenutno nemaju novca. Nebojša radi sezonske poslove.

“Prije nego što smo dobili prinove mi smo krenuli u renoviranje. Nismo sve stigli, u gruboj fazi je. Sad treba nastaviti dalje. Blizu 30 hiljada maraka je potrošeno da bi se došlo do uspjeha. Ali gledao sam ljude koji su mnogo više potrošili i još uvijek imaju taj problem. Nije to samo finasije, tu su i informacije i vrijeme je tu u pitanju. Ne može se to obaviti preko noći. Mnogo ljudi je uključeno, raznih doktora. Tako da to sve treba da se ukopi, sklopi, ali kada dođe uspjeh onda…”, rekao je Nebojša Mišić.

Zato su riješili da im pomognu članovi brčanskog udruženja za borbu pritiv steriliteta “Beba više” i načelnik opštine Donji Žabar. Pokrenuli su humanitarnu akciju za izgradnju doma ovoj četvoročlanoj porodici kako bi njihova sreća bila još veća.

“Svi koji mogu da pomognu u građevinskom materijalu ili u namještaju da sredimo kuću njihovu, da to bude što bolji ambijent za djecu. Obzirom na dugogodišnju borbu ovog para mislim da je svaka pomoć dobrodošla i potrebna”,istakla je koordinator Udurženja za borbu protiv steriliteta “Beba više” Milijana Simić.

“Opština će učiniti sve da pomogne. Najbitnija stvar u tome je da se pomogne omladini, da se održi opstanak opštine. Opština kao opština neće moći neka velika finansijska sredstva da izdvoji, ali možemo kroz pomoć u materijalu da pomognemo puno. Što se tiče privrednika već su pozvani i biće upoznati s tim”, rekao je načelnik opštine Donji Žabar Nikola Đokanović.

Mišići kažu ovo nisu očekivali i prijatno su se iznenadili. I oni su riješili da pomognu pa su poklonili pakete sa dječijom odjećom i dohranom onima kojima su potrebni.

“Ja sam veoma zahvalan i vidjećemo kako će to dalje da ide. Znači, svaka pomoć, pogotov u ovakvim problemima znači”, naglasio je Nebojša Mišić.

Ovo je prilika da na djelu vidimo one koji pričaju o podršci natalitetu u Republici Srpskoj i da svi zajedno, porodicama koje se odluče na potomstvo bez obzira na lošu ekonomsku situaciju, pomognemo da imaju dom kakav zaslužuju.