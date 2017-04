Roditelji osnovaca zbog nastavnice matematike digli sve na noge u Banjaluci

Prijave budućih prvačića za pripremnu nastavu do 10. februara

Nakon peticije, kojom roditelji zahtevaju otkaz za profesoricu matematike, Školski odbor je formirao disciplinsku komisiju, a nadležni poslali inspektore.



– Nije nam namera da profesoricu ostavimo bez posla i hljeba, ali najpreči su nam interesi naše dece, a ona ne znaju matematiku i imaju katastrofalne ocene iz ovog predmeta – poručuje predsednica Saveta roditelja Danijela Mučalović, majka troje dece koja pohađaju Osnovnu školu “Miroslav Antić” u Bistrici. Navodi da je sporna profesorica za 12 godina promijenila 12 škola, radeći sa osnovcima od Trebinja do Gradiške, te da je u jednoj banjalučkoj školi radila samo 14 dana.

Već 3 godine roditelji đaka i meštani Bistrice vode borbu sa upravom škole i, kako tvrde, prilično inertnim Školskim odborom, a sve je kulminiralo peticijom koju su nedavno potpisali skoro svi roditelji i uputili je Republičkom inspektoratu, Pedagoškom Zavodu RS i Ministarstvu prosvete RS.

Mane Jorgić, otac đaka koji je prošle godine dobio Svetosavsku nagradu, pisao je nadležnima, upozoravajući ih na dnevnik pun jedinica i decu koja su “zaboravila i ono što su znala”.

Pita se da li je normalno da dete koje u petom razredu zauzme peto mesto na opštinskom takmičenju iz matematike, u šestom se bori za dvojku i to “uz pomoć starije sestre koja je preuzela ulogu nastavnice”.

– Sve vi to vrlo dobro znate samo se pravite ludi, zato što to nisu vaša deca, to su deca nekih tamo seljaka, u školi koja je ionako pred zatvaranjem – poručio je ogorčeni otac.

Roditelji kažu da ih je posebno potreslo poslednje školsko takmičenje, na kome devojčica iz centralne škole u Bistrici, kojoj predaje sporna nastavnica, nije osvojila ni jedan jedini bod, dok je učenica iz područne škole Borkovići imala 33 boda.

– Razredi u našoj školi su mali, imamo od 8 do 11 đaka u odeljenju, a sa tako malo đaka dobar pedagog može napraviti čudo. Međutim, na časovima vlada haos i nedisciplina, pa i ona deca koja žele da uče, ne mogu ništa čuti – kaže Mučalovićeva.

Dodaje da pojedini nastavnici decu nazivaju glupačama i glupacima i sve svaljuju na roditelje i učitelje, koji su im, navodno deci ranije “poklanjali petice”.

– Ako je to i tačno, to je problem koji mora rešiti škola, a ne mi – poručuju roditelji.

Milisav Knežević, prosvetni savetnik za Matematiku u Republičkom pedagoškom zavodu kaže da je upoznat sa problemima u OŠ “Miroslav Antić” i da tu “ima svega”, ističući da se roditelji i ovde, kao i u drugim sličnim slučajevima “žale uglavnom na ocene”.

– Nakon vaskršnjeg raspusta ponovo ću posetiti tu školu – poručio je on.

Prosvetna inspektorica Tatjana Popović juče je obavila kontrolu u školi u Bistrici.

Da je situacija alarmantna potvrdio je i direktor škole Zoran Šmungović.

– Ovi problemi traju godinama i svi pokušaji da nađemo rešenje ostali su bez uspeha, iako smo koleginici ukazivali na greške – kaže Šmugović i dodaje da će, ukoliko sporna matematičarka dobije otkaz, biti teško naći zamenu.

Borba za drva i toalet

Danijela Mučalović kaže da je škola u Bistrici, kao i druge osnovne škole u selima, zapostavljena, pa se roditelji moraju “na mišiće” boriti čak i za najosnovnije uslove koji se u gradskim školama podrazumevaju.

– Borili smo se za čist toalet, za drva za ogrev, radijatore, da se naša deca ne bi smrzavala na nastavi i da u 21. veku ne bi bila izložena zarazi kada odu u toalet – kaže predsednica Saveta roditelja OŠ “Miroslav Antić”.

S teškom mukom su se, tvrdi, izborili da deca u školi igraju folklor.

