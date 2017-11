Roditelji nakon pobune dobili besplatan smještaj dok su uz bolesnu djecu

Tri dana nakon što su se majke u Banjaluci pobunile zbog obaveze plaćanja smještaja za roditelje koji u Univerzitetsko kliničkom centru borave uz svoje mališane, rukovodstvo UKC-a donijelo je odluku – do kraja godine, smještaj će im biti besplatan.



Svjesni su, kažu, koliko je bitno da uz djete u bolnici bude i roditelj, ali napominju da odluku o spornih, 45 maraka, oni nisu ni donosili.

“U ovom konkretnom slučaju, adresa prava je FZO, jer mi imamo nepovoljan ugovor sa Fondom i to nije jedina stavka. Preko 100 naših usluga nije plaćeno ili je potplaćeno”, rekao je Vlado Đajić, v.d. generalnog direktora UKC RS.

Nina Babić je za dva dana provedenih na klinici za bolest uha, grla i nosa morala da plati 90 maraka. Nije htjela da sjedi skrštenih ruku i odlučila je da se udruži sa drugim majkama i nešto promijeni.

“To je veliki trošak za većinu porodica, mogu slobodno reći 80 % porodica u RS koji ne mogu da izdvoje tih 45 maraka po danu. Usput to vam kažem za dva dana to je nabere se 200 maraka,jer su to sve potrebne od ubrusa do tih svih higijenskih potrebština i hrane što dodatno morate da plaćate”, rekla je Nina Babić.

Majke su, kažu, zadovoljne odlukom UKC-a, ali najavljuju da će se boriti da ona preživi i narednu godinu.

“Mi ćemo se naravno, boriti i dalje od naredne godine da se nastavi tako, da majka ne mora da plaća boravak, jer, kao što je rekla majka prije mene, to je stvarno stres i za djete i za majku da budu odvojeni”, kaže Ivana Šešić.

Nezadovoljni roditelji poručuju da će i od FZO tražiti da se takva stavka iz zakona potpuno izbriše. Univerzitetsko klinički centar smještaj za roditelje plaćaće iz svog džepa, barem do januara.