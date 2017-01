Roda umjesto u toplim krajevima zimuje u plasteniku kod Gradiške

U toplom plasteniku Radmile i Rajka Plotan u Kozincima kod Gradiške, okružena dubokim snijegom i velikom hladnoćom, zimuje roda.



Ova ptica koja se prošlog ljeta izlegla u obližnjoj Čatrnji, nije sa ostalim rodama odletjela u tople krajeve nego je ovdje ostala. Dugo je lutala njivama, dočekala hladno vrijeme i prve mrazeve. Malo ko je vjerovao da će preživjeti jer je bila iznurena, bez kondicije, gladna i prozebla. Djevojka Natalija Radović prva je reagovala.

“Vidjela sam rodu pored puta. Nju je nekoliko vozača automobila u noći za malo izbjeglo, gotovo sam je vidjela ispod točkova. Tako mi se činilo. Zato sam, ne znajući koga bih pozvala u pomoć, opredijelila se za vas, novinare”, kazala je Natalija.

Novinar Milan Vujić, koji je zajedno sa ekipom “EuroBlica” učestvovao u cijeloj akciji kaže da je to bila njegova prva ali uspješna spasilačka misija u životinjskom svijetu. Uključila se i penzionerka Stana Vidović iz Ulice Vojvode Bojovića u Gradiški. Ona je rodu, mada se u početku plašila oštrog kljuna, utoplila i privremeno smjestila u svoju drvarnicu, sve dok nije dospjela na ranč porodice Plotan u Kozincima, poznate po velikoj i nesebičnoj ljubavi za životinje.

Kasnije je sve za nju išlo na bolje. Rajko Plotan koji je prošle zime, zajedno sa suprugom Radmilom othranio dva mala divlja zeca, što je ravno čudu, prihvatio je novi izazov. Rodu je prvo smjestio u svoj atar, gdje joj je donosio hranu, ribu, iznutrice od pilića, jetrice… Tu je bio prvi korak ka njenom oporavku. Prije hladnog talasa, rodu je smjestio u svoj plastenik gdje se i sada nalazi.

“Roda ima potpunu komociju, dovoljno hrane, svjetlosti, topline i prostora za sticanje kondicije. Plastenik, koji je za rodu imitacija tople Afrike, zimus nećemo koristiti za povrće”, priča Rajko Plotan oko kojeg roda žurno trči u krug. Brine da joj sve bude potaman, posebno dovoljno hrane. Kada se snijeg otopi, hladnoća popusti a jave se prvi vjesnici proljeća, rodu očekuje nova životna etapa.

“Kada se pojavi prva roda u našem selu, ovu odvažnu ljepoticu iz plastenika, koja sada mijenja perje i uređuje se, pustićemo da se vine nebu pod oblake. Biće to poseban dan za nju ali i za moju suprugu Radmilu i mene”, ispričao je Rajko kojem se, već na tu pomisao, steglo oko srca, kao kada je spasene zečeve puštao u prirodu.

Teorija o rodi

Elvir Kanlić, Rasim Talić i Adem Vrević iz Čatrnje ne pamte da je roda zimovala u ovom kraju.

“Vidio sam da može letjeti, mada sam prije toga vjerovao da je povrijeđena. Možda je okasnila za jatom a poslije sama nije umjela da ih stigne, vjerovatno joj se zagubio put, poremetio biloški sat…”, teoretiše Rasim Talić rodinu psihologiju. Ni ostali nisu bez odgovora po ovom pitanju.

“Bilo je toplo vrijeme prošlog ljeta pa se ona zaigrala, kao što se igraju djeca ili jagnjad u proljeće a druge rode, za to vrijeme odletjele”, nagađa Adem Vrević razloge zbog kojih se roda nije vinula u visine pa nošena vazdušnim strujama i instinktom zaputila hiljade kilometara odavde.

Ne mogu zimi bez ljudske pomoći

Stručnjaci podsjećaju da ovo nije prvi slučaj prezimljavanja roda kod nas. Ipak, one to ne mogu bez ljudske pomoći. Potrebno je redovno hranjenje manjim komadima ribe i mesa. Razlog zbog kojeg uopšte ne odlaze na jug nije hladnoća jer one mogu podnijeti zimu već smrzavanje vode i tla, pa rode nemaju gdje loviti i šta jesti.