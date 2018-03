Robijev spisak bez Asmira Begovića

Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine objavio je danas spisak igrača na koje će računati u dvije prijateljske utakmice, prvo sa Bugarskom, a zatim i sa Senegalom.



Među 23 igrača nema Asmira Begovića, golmana engleskog Bornmuta koji je zbog povrede koljena zamolio selektora da propusti narednu reprezentativnu akciju.

Prosinečki je ponovo odlučio dati priliku pojedinim igračima koji do sada nisu previše dobijali priliku da igraju za seniorsku reprezentaciju, a među takvima izdvajaju se Smail Prevljak, Deni Milošević, Jozo Šimunović, Samir Memišević, Elvis Sarić i Goran Zakarić.

“Ovo je spisak igrača koji će biti za ove dvije utakmice 23. i 27. marta sa Bugarskom i Senegalom. To su dva odlična testa u kojima računam na sve igrače sa ovog spiska. Nadamo se da neće biti povreda i promjena. Begović se javio juče i obavijestio nas da ima problema sa koljenom. Izašli smo mu u susret da ne dolazi za ove dvije utakmice. Sam je zatražio da ga izostavimo, tako da sam mu izašao u susret. Nama su svima najvažnije utakmice koje dolaze, a nadamo se da će biti spreman za ono što nas čeka”, kazao je Prosinečki.

Selektor je dodao da je prezadovoljan trenutnom formom reprezentativaca, od kojih je većina standardna u svojim klubovima.

“Prezadovoljni smo formom i igranjem igrača za klubove. Sa spiska je njih 98 odsto standardno u svojim klubovima. Tako da to već dugo nije bilo. Moramo biti zadovoljni. Mislim da samo jedan ili dva igrača sa ovog spiska nisu od početka u sastavu, ali su ulazili i davali neke golove, a po mom mišljenju su budućnost reprezentacije”, naglasio je Prosinečki.

Objasnio je u situaciju vezanu za Senada Lulića i razgovor koji je planirao obaviti s fudbalerom Lacija kako bi ga pokušao nagovoriti da promijeni odluku da se oprosti od dres sa državnim grbom.

“S Lulićem je došlo do nesporazuma u našoj komunikaciji za razgovor. Meni je žao što nisam razgovarao s njim, ali je on sam rekao da i da je došlo do razgovora ne bi igrao za reprezentaciju. Samo nam može biti žao što neće više biti s nama, ali to je njegova odluka. Moramo se fokusirati na igrače koji žele igrati i koji su tu”, zaključio je Prosinečki priču o Luliću.

Seniorska reprezentacija BiH okupljaće se od 19. marta u Razgradu, gdje će četiri dana poslije od 19 sati na stadionu “Ludogorec Arena” odigrati meč s Bugarskom.

U francuskom Le Avru “zmajevi” će 27. marta od 20 sati odmjeriti snage sa Senegalom.

SPISAK

Spisak igrača na koje računa Prosinečki: golmani: Ibrahim Šehić, Jasmin Burić, Kenan Pirić; odbrana: Sead Kolašinac, Ognjen Vranješ, Ervin Zukanović, Jozo Šimunović, Toni Šunjić, Samir Memišević, Ermin Bičakčić; vezni red: Muhamed Bšić, Miralem Pjanić, Haris Medunjanin, Edin Višća, Haris Duljević, Deni Milošević, Elvir Sarić, Gojko Cimirot, Goran Zakarić; napad: Edin Džeko, Kenan Kodro, Riad Bajić i Smail Prevljak.

(Mondo)