Novac iz Zavoda za zapošljavanje na kraju odlazi za Vladin porgram “405 maraka nezaposlenim porodiljama”.



One zaposlene i dalje ostaju na istom jer će im poslodavci plaćati doprinose i jednu cijelu platu u toku godine, zbog čega su mnoge ostale bez posla.

Poslodavna zajednica nema rezerni plan, iako njihova ideja da država trudnička bolovanja preuzme na sebe očigledno nije prošla .

“Aposlutno ćemo ostati pri svom zahtjevu da se taj iznos koji postoji u Zavodu za zapošljavanje preusmjeri za tu namjenu, odnosno refundaciju plate u bruto iznosu za sve porodilje i trudnice”, rekao je direktor Unije udruženja poslodavaca RS Saša Aćić.

Vlada je ponudila izmjenu zakona o doprinosima tako da će se 0,2 odsto prihoda Zavodu za zapošljavanje, preusmjeriti u Fond za djecu, koji će tim novcem sufinansirati naknade nezaposlenim porodiljama. Plan Vlade je da se zahtjev poslodavaca ispuni tek 2020. godine što je predviđeno nacrtom Programa ekonomskih reformi.

“Cilj je dа se u nаrednom trogodišnjem periodu izvrši izmjenа finаnsirаnjа dječije zаštite nа nаčin dа se u 2018. godini umаnji osnovicа zа obrаčun porezа kod porodiljskog bolovаnjа, а u 2019. i 2020. iznаđu izvori zа potpuno rаsterećenje poslodаvаcа, kаko bi se refundаcije vršile u bruto iznosu”.

Sve se i dalje može promijeniti jer konsultacije o budžetu i programu ekonomskih reformi počinju naredne sedmice. Bolje sreće nije bio ni sindikat, koji je izašao sa zahtjevom da se prosvetarima povećaju plate ali u nacrtu budžeta od toga nema ništa. U sindikatu obrazovanja već uviđaju da su zahtjevom za usklađivanje koeficijnata tražili previše pa sada mijenajuju plan.

“Vjerujem da će nam dati neku račuinicu, mi ne tražimo ovog trenutka da se koeficijenti odmah usklade nego tražimo određeni hodogram da vidimo šta se može učiniti korak po korak u skladu sa mogućnostima”, rekao je predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić.

“Procjene su da nama treba negdje oko šezdeset miliona da bi to uradili, a to je zaista krupan zalogaj u ovom momentu i vidjećemo u pregovorima hoćemo li doći do pozitivnog rješenja ja bi volio da to rješenje bude upravo onako kako sindikat traži”, rekao je ministar kulture i prosvjete Dane Malešević.

Ipak od svega nema ništa jer Vlada ostaje doljedna dogovoru sa MMF-om da povećanja plata budžetkim korisnicima. U prednacrt budžeta nije ušao ni prijedlog da svi borci koji nemaju uslove za penziju a imaju navršenih 65 godina, dobiju minimalih 170 maraka mjesečno. Računali su da za 3.000 boraca koji nemaju uslove za penziju, treba obezbijediti osam miliona maraka.