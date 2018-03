Ringo Star proglašen vitezom

Bivši bubnjar “Bitlsa” Ringo Star proglašen je za viteza danas u Bakingemskoj palati, a novinarima je nakon ceremonije u šali rekao da od njih očekuje da mu, uz ime, stavljaju i titulu.



Ringa, koji se na svečanosti pojavio u pratnji supruge Barbare Bah, za viteza je proglasio princ Vilijam, uručivši mu ceremonijalni mač, čime je postao ser Ričard Starki, što mu je pravo ime i prezime, prenosi Rojters.

“Ne znam kako da adekvatno koristim ovu titulu, ali očekujem da je vi koristite”, rekao je Star pokazujući odlikovanje reporteru Bi-Bi-Sija nakon ceremonije.

Staru (77), koji je porijeklom iz Liverpula, a danas živi u Los Anđelesu, dodjeljivanjem viteške titule ukazano je priznanje za angažovanje na polju muzike, prema Novogodišnjoj počasnoj list britanske kraljice Elizabete, prenosi Rojters.

Ringo se pridružio Polu Makartniju, Džordžu Harisonu i Džonu Lenonu u “Bitlsima” kao zamjena za bubnjara Pita Besta 1962. godine i povremeno je pjevao vodeće vokale, prije svega u numerama “Yellow Submarine” i “With a Little Help from my Friends”.

Postao je dio Rokenrol kuće slavnih kao član “Bitlsa” 1988, ali je njen “ukućanin” postao ponovo 2015, kao solista nakon što se čuveni muzički sastav raspao.

I Makartni je proglašen za viteza prije 21 godinu, podsjeća britanska agencija.

