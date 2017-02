Ringo Star i Pol Makartni ponovo sviraju zajedno

Muzičari Ringo Star i Pol Mekartni, dva člana legendarnih Bitlsa, sastali su se u studiju u Los Anđelesu, otkrio je čuveni britanski bubnjar.

Star je na Tviteru, gdje je postavio i fotografiju na kojoj su Mekartni i on u zagrljaju, naveo: “Hvala ti, stari, što si došao da sviraš bas. Volim te. Mir i ljubav.”

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. ✌️☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO

U studiju je bio gitarista Iglsa, Džo Volš, za kojeg je Ringo takođe imao poruku “mira i ljubavi”.

And look out Joe W. came out to play what a day I’m having peace and love. ✌️☯☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017