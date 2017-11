RIK: Nema sredstava za vanredne izbore u Srbiji

Republička izborna komisija Srbije usvojila je finansijski plan za 2018. kojim su predviđena sredstva za redovan rad komisije i za sprovođenje redovnih izbora za članove savjeta nacionalnih manjina naredne godine, a u tom planu nema sredstava za eventualne vanredne parlamentarne izbore u Srbiji.



Do sada su se u slučaju vanrednih izbora sredstva za njihovo sprovođenje obezbjeđivala iz budžetske rezerve.

Prema finansijskom planu za redovan rad RIK-a u 2018, predviđeno je 29,2 miliona dinara, dok je za sprovođenje redovnih izbora za članove savjeta nacionalnih manjina predviđeno 128,5 miliona dinara.

Najviše sredstava je predviđeno za nagrade zaposlenima i ostale potrebne rashode, i to 23,2 miliona dinara kada je reč o troškovima redovnog rada i 90 miliona kada je reč planu za sprovođenje izbora za nacinalne savete nacionalnih manjina.

RIK je na sjednici usvojio i Izvještaj o trošenju budžetskih sredstava u 2017. za redovan rad i izborne aktivnosti RIK-a od januara do septembra ove godine.

Prema izvještaju, u tom periodu RIK je za redovan rad potrošio 17,5 miliona dinara od planiranih 26,1 milion dinara, odnosno 67,3 odsto ukupno planiranih sredstava za ovu godinu.

Kada je riječ o sprovođenju izbora za predsjednika Srbije, do kraja godine će biti poznato koliko će neutrošenih sredstava biti vraćeno u budžet. Za sprovođenje predsjedničkih izbora izdvojeno je 1,1 milijarda dinara od čega je do septembra potrošeno 572,9 miliona dinara, odnosno 51,74 odsto, dok će se do kraja godine znati tačan iznos neutrošenih sredstava i to po zatvaranju namjenskih računa.

Za sprovođenje predsjedničkih izbora bila je planirana 1,1 milijarda dinara i to za dva kruga izbora.

Aleksandar Vučić pobijedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora.

