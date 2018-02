Riječi jednog Hrvata: Mrzio sam Srbe i sve što je srpsko, a onda sam vas zbog ovoga zavolio

Na društvenoj mreži Reddit je osvanuo post jednog Hrvata koji je, kako kaže, do nedavno mrzio sve srpsko. Na srpskom kanalu Reddit-a nepoznati momak je ostavio post koji je u kratkom vremenu pročitao ogroman broj korisnika iz Srbije.

“Otac mi je ubijen u ratu kao civil. To je ostavilo traga i odrastao sam na desnim stavovima, mrzio sam sve Srbe i sve srpsko, ali baš ekstremno mrzio. Ja sam jedan od onih ljudi koji je*e sve srpsko na Jutjub komentarima. Kad sam otkrio Reddit počeo sam da ulazim u srpsko-hrvatske rasprave ovde i na /r/Croatia i žestoko provociram. Da bi se s vremenom potpuno spontano dogodilo da sam se zbližio s nekima od vas, neke i zavolio, da bi potpuno nesvjesno prije par dana shvatio da mržnje više nema. Bilo je to svojevrsno iznenađenje koje me potpuno iznenadilo – napisao je on, a preneo hrvatski “Index”.

Kako je rekao, shvatio je da postoje ljudi koji zaslužuju sve najgore, ali da ne treba uopštavati.

“I dalje mrzim one ljude koji su uskratili život mom ocu, to nikad neću moći oprostiti makar ne znam ko su. Ali Srbe kao narod sam ovde na /r/Serbia zavolio i konačno sam naučio to da nikad ne treba nikoga gledati kao na cjelinu. I s naše i vaše strane bilo je pojedinaca koji zaslužuju sve najgore. To je još jedna stvar koju sam shvatio, jer sam “svoje” isto tako cijeli život opravdavao. Osjetio sam potrebu da ovo podijelim s vama. Znam da će mnogi od vas sad kolutati očima i pomisliti što si ovaj glumata, ali ovo mi je bilo stvarno potrebno kao još jedna potvrda da sam potpuno otrgnuo i bacio jednu stranicu svog života. Da krenem dalje. Hvala vam /r/Serbia i želim vam svima puno sreće i zdravlja – napisao je anonimni Hrvat na Redditu.

Na svoj post dobio je više od sto odgovora istomišljenika iz Srbije, a javili su mu se i mnogi koji su Hrvatsku napustili krajem rata kao izbjeglice.

“Izbjeglica sam, otjeran iz Like 1995. Nikad nisam osetio potrebu da vas mrzim, jer mi je majka Hrvatica i onda nisam znao “čiju kuću da palim”. Imao sam osjećaj da ti ljudi koji to rade nisu krivi za to… Ima i ona rečenica tipa stotine ljudi koji se ne znaju se ubijaju zbog dvojice koji se znaju… Uglavnom, uradio si dobru stvar… “- napisao mu je jedan Srbin.

On je na kraju dodao da uvijek ima i onih loših i onih koji će mu suditi samo na osnovu toga što je Hrvat.

(Indeks, Kurir)