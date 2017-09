Revizija utvrdila: Agrokor je 2016. imao 3,9 milijardi KM gubitka

Bivša Todorićeva uprava lani je objavila da je koncern u 2015. godini imao dobit od 300 miliona KM, revizija je sada utvrdila da je te godine koncern imao gubitak koji je u 2016. godini dostigao visokih 3,9 milijardi KM.



Revizija je proteklih mjeseci puno vremena radila na utvrđivanju tačnog stanja tzv. goodwilla, tj. vrijednosti kompanije bazirane na reputaciji, stručnosti, imenu. Todorić je na tome naduvao vrijednost kompanija na berzi.

Ta činjenica nije dovoljna da se Todorića jače stegne, ali može biti npr. prikazivanje finansijskih mjenica u bilansu kao duga dobavljača, a ne Agrokora, i pogrešna knjiženja ili izostanak knjiženja u nekim slučajevima, sve u cilju namještanja rezultata kako bi se na kraju godine iskazala dobit. A kako se približava revizorski izvještaj, tako se Todorić “pravovremeno” oglasio putem bloga objašnjavajući kako uprave sastavljaju izvještaje na temelju svojih poslovnih politika, a da se izbor računovodstvenog postupka temelji na postavljenim poslovnim ciljevima kompanije. A njegovi ciljevi bili su razvoj i investicije, prenosi Večernji.hr.

“Uprava pod vodstvom povjerenika ima neke druge strategije i ciljeve pa se očito prilagođavaju i računovodstvene metodologije”, kaže Todorić i podsjeća kako je Ramljak nakon preuzimanja Agrokora rekao da koncern mora nestati, razdijeliti i rasprodati.

Tu Todorićevu izjavu treba staviti u kontekst stanja zatečenog u Agrokoru, koji je bio pred blokadom. To su uostalom dopisom potvrdili u utorak i dobavljači Agrokora. Potvrđeno je i da je protiv Martine Dalić i Ante Ramljaka podnesena anonimna kaznena prijava. Iako se misli da iza nje stoji Todorić, on je na blogu to osporio.

“Sumnje ili optužbe koje su utemeljene ne bismo imali potrebe kukavički skrivati iza anonimne prijave. Trenutno s povjerenikom rade tri velike međunarodne savjetničke kuće, zajedno s domaćim savjetnicima i iz ovog tima od više od sto ljudi izdvojeno je nekoliko imena na koje se prijavom punom neistina i objavama na blogu pokušava skrenuti pažnja javnosti”, kažu u Agrokoru.

“Anonimna prijava protiv mene dimna je zavjesa”, komentarisao je Ramljak.

Todorić se naveče ponovno oglasio na blogu, meta je opet Martina Dalić, a ispričao je ukratko kako mu je predlagala osnivanje SPV-a (firme posebne namjene) što je on odbio. Dalić nije komentarisala objavu. Istovremeno, uz traženja meta za prijavu, Todorić sprema i odbranu. Prema saznanjima, glavna meta obrane biće njegov bivši bliski suradnik Ivan Crnjac, koji mu je, kako smatra navodno Todorić, prikazao javnosti lošu situaciju krajem 2016. i tako onemogućio pristup paniranom klupskom kreditu, što je za posljedicu imalo aktiviranje zakona. Tako bi, navodno, mogao dokazati da je bio prisiljen potpisati ga.

“Nemamo apsolutno nikakve veze s politikom. Sve što je Agrokor kupio, kupio je na tenderu. Uvijek sam gledao da nemamo dodira s politikom. Ništa ne prodajemo državi, dobijemo tek nešto podsticaja po zakonu koji je u Saboru izglasan”, kazao je Ivica Todorić studentima splitskog Ekonomskog fakulteta na predavanju u aprilu 2011. u sklopu projekta Top Business Men.

Rekao je kako je jedino kad su kupovali Belje nazvao Ivicu Račana i pitao ga ima li SDP išta protiv, te Tomčića za HSS. U februaru 2015. je za slovenske “Finance”, na pitanje da li ga je strah Agrokorovih dugova kad ide spavati, rekao: “Ne, nije. Nemamo velikih dugova. Bolje je pitanje kolika vam je imovina. Još ćete vidjeti šta će sve iz toga izrasti. Stvaramo dodanu vrijednost uprkos ogromnim troškovima jer živimo u okruženju u kojem su oni visoki”. Porekao je optužbe o uzimanju 10% od prometa dobavljača za ostanak na policama, zbog čega ga je Slavko Linić optuživao za reketarenje.

(Klix/Večernji.hr)