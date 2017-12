Revija Zvezde u Milanu VIDEO

Feldin i Bjelica predvodili srspki tim do šestog trijumfa u elitnom takmičenju – 91:88.

Tri puta je Armani nagazio prag preokreta i prve pobjede nad Crvenom zvezdom u Evroligi, ali je srpski šampion demonstrirao granitnu mentalnu čvrstinu u milanskom “Mediolanum forumu”. Mirne ruke Bjelice, Feldina i Ročestija s linije slobodnih bacanja donijele su slavljenički oproštaj od 2017. godine šestom pobjedom u 15. evroligaških utakmica – 91:88.

Većim dijelom prvog poluvremena, crveno-bijeli u plavim dresovima defilovali su Armanijevom pistom kao zvijezde večeri. Pred nekoliko stotina svojih navijača, igrali su kao na domaćem terenu. Sa ogromnim samopouzdanjem, Feldin, Lesor, Antić i Bjelica vezivali su u čvor zbunjenu odbranu Milaneza i već do 6. minuta odmakli na velikih 14 poena prednosti.

Zvezdina revija trajala je do sredine druge četvrtine, kada su rezervisti Armanija počeli da krpe oparano odijelo svog tima. Alimpijevićevi momci uletjeli su u trkački vrtlog koji su zakovitlali Ćinćarini, Bertans i Kalnietis, srljali iz greške u grešku i za samo tri minuta sa 17 spali na tri poena viška. Tumbanje naglavačke prekinuto je ulaskom Davidovca, momka koji igra kao da ima evroligaških sezona koliko i godina.

Pauza je vratila mirnoću i strpljenje našem timu, istovremeno i fokus u odbrani. Zidanjem defanzivnog bedema nanovo je sazidana i dvocifrena prednost, ali je Zvezdi u ovom meču nedostajala liderska ruka Ročestija, prilično nervoznog i bez uobičajenog uticaja na igru. Na gotovo istovjetan način kao u prvom poluvremenu, Armani je dojurio do praga preokreta. Kada je bilo najkritičnije, lidersku ulogu oberučke je prihvatio Bjelica, koji sigurnim korakom izlazi iz perioda nešto lošijih izdanja. Nošeni iskustvom sjajnog centra, ponovo su crveno-bijeli umakli domaćinu, ali to nije bio kraj…

Treći put su Armanijevi “manekeni” došli do same ivice prvog vođstva, prijetili trojkama odličnog Micova, ali je Zvezdina mentalna čvrstina u dramatičnoj završnici bila najbolji deo košarkaške priče u Milanu.

Prvo poglavlje u 2018. godini biće ispisano već 2. januara, kada srpski i jadranski šampion nastavlja put ka odbrani titule u ABA ligi duelom sa Olimpijom u Beogradu.

MEDIOLANUM forum. Gledalaca: 8.670. Sudije: Peruga (Španija), Pastusjak (Poljska), Fufis (Grčka).

ARMANI: Gaudlok 3, Micov 16 (4-2 za dva, 3-3 za tri), Paskolo 2, Kalnietis 5, Tarčevski 4, Ćinćarini 11 (5 as), Mbaje 14, Tiodor 10, Džeferson 1, Bertans 14 (5-4 za tri), Džerels, Gudaitis 8.

C. ZVEZDA: Radičević, Dangubić 7, Davidovac 7, Lazić 5, Antić 5 (5 as), Feldin 19 (11-5 za dva, 4-1 za tri, 6-6 za jedan), Janković 2, Ročesti 12 (4 as), Lesor 14 (7-5 za dva), Enis 2, Jovanović, Bjelica 18 (4-2 za dva, 5-3 za tri, 5-5 za jedan, 7 sk, 3 as).

15:29, 25:16, 20:16, 28:30

(novosti)