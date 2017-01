Rešić: Odbornici moraju brinuti o interesima građana

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić ističe da je Srpska dužna da građanima obezbijedi kvalitetan sistem i omogući da promijene ljude koji ne odgovaraju njihovim potrebama i drže opštine u talačkim krizama, što se uspjelo novim Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnim samoupravama.



“Suštinska stvar jeste mogućnost raspuštanja lokalnih parlamenata, što do sada nije bilo definisano. LJudi su postali svjesni te činjenice, prestali da budu odgovorni odbornici, počeli da trguju i mešetare, rade opozive načelnika, novac iz budžeta troše nenamjenski, a da za to nisu uopšte odgovarali, niti bili sankcionisani. To je moralo stati”, rekla je Rešićeva.

Ona je za današnji “Euroblic” navela da sada postoji mehanizam, prema kojem u četiri slučaja lokalni parlament može biti raspušten.

“Lokalni parlament može biti raspušten ako ne dođe do konstituisanja prve skupštine nakon izbora, ako ne dođe do usvajanja budžeta, ukoliko opoziv načelnika ili gradonačelnika ne uspije i ako duže od tri mjeseca ne dođe do sazivanja skupštine opštine ili grada”, precizirala je Rešićeva.

Ona je napomenula da je teško precizirati koliko ima viška zaposlenih u lokalnim administracijama.

“Ostavljen je rok od godinu i po dana da se naprave planovi kako će se to riješiti. Računamo na prirodni odliv, da će ljudi ići u penziju, da će biti premještaja na druge poslove ili dokupljivanja staža”, kaže Rešićeva.