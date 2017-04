Republika Srpska – zemlja kladionica, apoteka i kafića

Zemlja kladionica, apoteka i kafića – tako bi se mogla opisati Republika Srpska. Igre na sreću, prodaja lijekova i pića postali su najunosniji posao u Srpskoj.



Praktično, na svakih 100 metara možete se kladiti, liječiti ili ispijati kafu. Banjalučanima je to previše.

Za nepunih sedam godina Banjaluka je dobila novih 450 kladionica, što je, prema podacima Republičke uprave za igre na sreću, porast od 102 odsto. U budžet se, od igara na sreću, prošle godine slilo 22,5 milona maraka. Upravo je nedostatak novca glavni razlog sve veće posjećenosti kladionica, kažu analitičari.

“Stanje interesa za pokretanje biznisa u domenu kockanja, u domenu apoteka, u domenu kafića je sa jedne strane plod nužde, jer ni ti ljudi koji to rade, nemaju bolji posao da rade. Klijenti su nezaposleni, siromašni i ljudi sa nadom. Tako, kada sve to pogledamo da je to vrlo tužna slika u kojoj se nalaze građani BiH”, smatra analitičar Zoran Pavlović.

A nakon što se okušaju u igrama na sreću, građani će posljednju marku dati na lijekove ili piće. Bilo da liječe glavobolju od gubitka novca ili da proslave dobitak.