Republika Srpska traži nove turističke vodiče

Na bilo kojoj destinaciji na koju vas put odvede, dobar vodič je “zlata vrijedan”. On ili ona će vam pokazati najzanimljivije i najvrednije što treba da vidite i iskusite.

U Banjaluci je za prvi turitički doživljaj zaduženo 19 vodiča. Republika Srpska ima potrebu za još vodiča, pa je Ministartvo trgovine i turizma raspisalo konkurs za obuku.

Turisti koji dođu u Banjaluku mogu da je obilaze nekih dva sata. Jedna od tura

kreće od samostana Marije Zvijezde na jednom kraju grada pa do kanjona Vrbasa na drugom kraju. Prošle godini turisti su ostvarili 84.000 dolazaka i 128.000 noćenja.

Tvrđava Kastel jedna je od najpoznatijih i najposjećenijh znamenitosti grada.

“Tvrđava Kastel pamti brojne događaje, posebno kada su u pitanju ratovi, jer je tvrđava ugalvnom korištena za odbrane od neprijateljskih nasrtaja. Zapamćen je banjalučki boj koji se odigrao između austrougarske i turske vojske upravo na starom mostu koji je nekada spajao dvije obale rijeke Vrbas na početku XVIII vijeka”, rekao je turistički vodič Mladen Šukalo.

Nakon Kastela tura razgledanja grada ide do džamije Ferhadije.

U prolazu do Ferhadije, turisti obavezno čuju i legendu o Safikadi – lijepoj Banjalučanki koja se zaljubila u austrougraskog vojnika koji je čuvao stražu na zidinama Kastela. Zbog kulturoloških razlika, ljubav je ostala neostvarena. Legenda kaže da se Safikada bacila pred top koji je označvao podne sa Kastela uz riječi “Vjerna sam ti do groba”, a njeno tijelo se otkotrljalo do mjesta današnjeg spomenika.

“Inače napravljena je od ratnog imetka. Naime, Ferhat-paša je zarobio sina jednog austrougarskog grofa i tražio otkupninu od 30.000 dukata i upravo sa tim sredstvima je sagradio današnju džamiju koja je građena u duhu Sinanove škole”, objašnjava Šukalo.

Trg Krajine je jedna od centralnih, glavnih banjalučkih trgova za sada i on je izgledao potpuno drugačije prije katastrofalnog zemljotresa koji je zadesio Banjaluku 1969.godine.

Zanimljivost na ovoj lokaciji je memorijalna ploča na katastrofalni zemljotres, sa ispisanim podacima o karakteru i snazi zemljotresa koji je bio na neki način urbanistička prekretnica u Banjaluci.

Sa Trga Krajine, najpoznatijom banjalučkom pejšačkom zonom i ulicom, Gospodskom ulicom, doalzimo do modernog centra.

“Dolaskom bana počinju da se grade objekti kao što je Banska uprava, Banski dvor, Narodno pozorište, Etnografski muzej, Sokolski dom. Za vrijeme njegovog četvorogdodišnjeg mandata sagrađeno je 200 škola”, kaže Šukalo.

Za goste koji dolaze, posebno prvi put , prvi susret sa destinacijom omogućava upravo taj turistički vodič. Od njegove interpretacije i prezentiranja znamenitosti zavisi njihov ukupan utisak o destinaciji.