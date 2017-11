Republika Srpska bi naredne godine mogla dobiti novi ustav

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska naredne godine ući u proces usvajanja i donošenja novog ustava Srpske.

Dodik je naveo da će novi ustav Republike Srpske biti u skladu sa najsavremenijim dostignućima i praksama složenih zemalja.

Učestvujući u radu naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama”, koji se održana na banjalučkom Pravnom fakultetu, Dodik je rekao da Ustav danas ne odgovara stvarnom interesu naroda koji ovdje živi.

Dodik je istakao da će pokušati da novi ustav na neki način bude dvokružno usvojen upravo zbog današnje situacije da ima Vijeće naroda Republike Srpske kojeg nema u Dejtonskom mirovnom sporazumu, a koje u suštini odbija mnoga akta donesena u Narodnoj skupštini.

On je objasnio da će prijedlog novog ustava Republike Srpske biti upućen u parlament gdje će se obezbijediti prosta većina za taj akt, nakon toga će biti upućen na ustavni referendum za koji smatra da će dobiti podršku naroda u Srpskoj, a zatim ga vratiti u parlament i proglasiti.

“Ustav nema namjere da u sebi ima neku vrstu secesije, samim činom donošenja tog ustava, ali će svakako omogućiti da se i tim problemima može baviti Republika Srpska”, rekao je Dodik.

On je rekao da je u sve ovo vrijeme u BiH karakteristično flagrantno kršenje međunaronog prava putem visokih predstavnika međunarodne zajednice.

“To je dovelo do jednog monstruma koji uopšte ne funkcioniše – BiH je danas u svakoj vrsti krize, ustavnoj, ekonomskoj i moralnoj”, istakao je Dodik.

Dodik je rekao da dugo zadržavanje u takvim nemogućim uslovima ide na štetu svih.

“Nisam protiv da pokušamo da nađemo neka rješenja, ali ona moraju da idu putem jačanja automonomije Republike Srpske dobijene Dejtonskim mirovnim sporazumom”, napomenuo je Dodik.

On je rekao da je veoma legitiman politički cilj da se gradi veći stepen autonomije, i to je svuda legitimno, iako će neki reći da je to secesija.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska unijela svoju državnost u BiH, te istakao da ovaj skup treba da govori o tome kako naći ustavne mehanizme da se ta državnost vrati Republici Srpskoj bez obzira na nasilje međunarodne zajednice i monopol koji je uspostavila na dijalog u BiH.

“Ovakav skup treba da daje ne samo odgovore na teoretska pitanja već i na neka praktična pitanja koja se pojavljuju, jer oni u suštini usložnjavaju i dovode do pat pozicije u čitavoj BiH i čitavom regionu”, rekao je Dodik.

Naučnom skupu prisustvuju i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, retor banjalučkog Univerziteta Milan Mataruga i dekan Pravnog fakulteta u Banjaluci Željko Mirjanić.

Skupu će referate podnijeti akademici Rajko Kuzmanović, Miodrag Simović, Radomir Lukić, Mile Dmičić, Vladan Petrov, Darko Simović, Slobodan Orlović i Goran Latinović.