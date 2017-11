Rektor napustio sastanak sa studentima nakon zahtjeva za njegovom ostavkom

Aplauzom su pobunjeni studenti dočekali Milana Matarugu i rukovodstvo banjalučkog Univerziteta. Takav doček označio je početak dvočasovnih pregovora rektora i četiri prorektora koji su dva sata pregovarali sa predstavnicima nezadovoljnih studentskih organizacija.



Lider Unije studenata, Ratko Savić poručuje da će tražiti ostavku rektora ako se njihovi zahtjevi ne ispune.

“Na početku sastanka mi smo iznijeli naše zaključke i rektor je rekao da je on saglasan. Ali je rekao da je to nemoguće. Nakon toga smo iznijeli rektoru naš stav, ako ne može da sprovede naše zahtjeve on bi trebalo da ponese ostavku i da tu sjedne neko drugi ko može da sprovede naše zahtjeve. Nakon čega je on demonstrativno napustio sastanak”, rekao je je predsjednik Unije studenata RS Ratko Savić.

Sve je počelo tačno u podne. Dok su prvi ljudi univerziteta u Banskom dvoru slavili 42. godišnjicu Univerziteta – prostorije rektorata je zauzelo stotinak studenata. Istakli su zahtjeve, dali rok i čekali rektora. A onda je nakon nekoliko časova Milan Mataruga stigao do kampusa da razriješi situaciju.

“Onog momenta kada sam rekao da sjedam nanjihovu stranu, znači da se slažem sa njihovim zahtjevima. Studenti traže 100 asistenata, vrlo rado, ali trenutno u budžetu Vlade RS nema dovoljno sredstava za zaposlene na Univerzitetu. Ako hoćemo još 100 zaposlinih onda moramo tražiti sredstva za to”, rekao je rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga.

Banjalučki Univerzitet muče brojni problemi, tvrde studenti. Od manjka kadra ali i studenata na fakultetima, preko nedostatka ozbiljnog naučnog rada, pa sve do afere “Poljubac” na Tehnološkom fakultetu. Rektor kaže da je svjestan problema, pa već za sutra najavljuje sastanak kolegijuma Univerziteta, na kojem će biti riječi o studentskim zahtjevima.