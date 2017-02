Rekonstrukcija ubistva dječaka u školskom dvorištu u Bijeljini

U Bijeljini je danas izvršena rekonstrukcija ubistva petnaestogodišnjeg Stanka Gligorevića 2015. godine u dvorištu Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije”, na kojeg je pucao tada sedamnaestogodišnji Momir Ilić iz Bijeljine.



Uz velike mjere obezbjeđenja u širem krugu oko škole rekonstrukcija je protekla mirno, a mladić kome se sudi kao maloljetniku i članovi njegove porodice i odbrane nisu željeli da daju izjave novinarima.

Punomoćnik oštećenih Miodrag Stojanović izjavio je da postoje dvije izjave maloljetnika kome se sudi – jedna koju je dao u policiji i druga u tužilaštvu, koje se u jednom dijelu razlikuju u pogledu odgovora na pitanje gdje se nalazio pokojni Stanko u trenutku kada je došlo do ispaljenja metka.

“Zadatak rekonstrukcije je da se provjere na terenu, u prisustvu krim- tehnike, mjesto i položaj lica koje je optuženo i stradalog dječaka, da se uzmu mjere i parametri kojim bi se provjerila tačnost iskaza koje je maloljetnik kome se sudi dao u svojim izjavama”, rekao je Stojanović.

Prema njegovim riječima, sud je današnjom rekonstrukcijom pokušao da zadokumentuje, obilježi i snimi preko markiranata jedan i drugi položaj, kako je to maloljetni optuženi naveo u izjavi.

Stojanović, kao punomoćnik oštećenih, smatra da je elementarni propust u dosadašnjem sudskom procesu kvalifikacija djela, gdje je u prvoj odluci rečeno da je to ubistvo iz nehata.

“Tužilaštvo smatra drugačije, a ja sam ubijeđen da to nije nehat nego umišljaj. Sa ovim godinama, iskustvom i stažom mislim da ovo ne može biti nehat”, rekao je Stojanović.

On kaže da je suštinska razlika u odmjeravanju kazne to što se za nehat može izreći zavodska mjera, a za ubistvo kazna maloljetničkog zatvora od jedne do 10 godina, za ovo djelo do pet godina.

“Istina mora biti utvrđena i to je satisfakcija porodici”, istakao je Stojanović, koji očekuje da će vijeće trojice sudija pred Okružnim sudom u Bijeljini biti mjesto gdje će se utvditi istina o tragičnom događaju.

Petnaestogodišnji Stanko Gligorević ubijen je 6. juna 2015. godine jednim hicem iz pištolja, a ulazna rana je na zadnjoj lijevoj bočnoj strani tijela.

Osnovni sud u Bijeljini je u aprilu prošle godine izrekao Iliću presudu od šest mjeseci do četiri godine vaspitno-popravnog doma.

Ilić, tada maloljetnik, koji je ubio dječaka sve vrijeme je na slobodi. U međuvremenu je postao punoljetan, ali sudi mu se kao maloljetniku zato što je u vrijeme činjenja djela bio stariji maloljetnik.

