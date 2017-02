Reklama o Trampu koju niko u SAD-u ne želi da emituje VIDEO

Trump napao sudiju: Ako se nešto desi on je kriv

Emotivnu reklamu kompanije “84 Lumber” koja je emitovana tokom finala Super Boula, nijedna televizija nije željela da reemituje. Čak i sama kompanija za koju je reklama rađena privremeno je uklonila i to zbog Donalda Trampa.

“Želja za uspjehom ovde je uvijek dobrodošla” slogan je reklame koja prati put ilegalnog migranta iz Meksika ka Americi. Trenutno goruću političku temu autori reklame ilustrovali su kroz primjer majke i ćerke koje iz siromašnog meksičkog sela kreću na neizvestan put ka boljem sutra.

Prvi kadrovi prikazuju zabrinutu majku koja sa svom ćerkom rano ujutru na put. Tek poneka sitnica u dječijem rancu i bombona koju djevojčica dobije od dede, bilo je sve što su ponijele. U gradu ih čeka prevoz koji će ih približiti granici.

Dok paralelno prikazuju kadrova majke i ćerke kao lutaju kroz polja i livade, spavaju na zemlji i gladuju ne bi li stigle do Amerike, režiseri reklame prikazuju građevinske radnike koji nešto prave. Kada se učini da su na korak do cilja, ispred migrantkinja se pojavljuje veliki zid. Onaj isti koji su radnici zidali dok su one putovale i onaj isti čiju je izgradnju najavljivao još u kampanji sadašnji predsjednika SAD Donald Tramp.

Pred zidom događa se jedan od najemotivnijih trenutaka – djevojčica daje mami američku zastavu koju je sama napravila od sitnica koje je skupljala dok su putovale.

Priča ipak ima srećan kraj. Pogledajte:

Inače, kompanija “84 Lumber” koja stoji iza ove reklame bavi se prodajom građevinskog materijala, što se može naslutiti tek iz onih nekoliko kadrova izgradnje zida.

Politička poruka koju reklama nosi daleko je očiglednija i jasno uperena protiv politke Donalda Trampa, pa je to vjerovatno i razlog zbog koga i sama kompanija tokom trajanja Super Boula privremeno ugasila svoju zvaničnu stranici journey84.com, baš kao što nijedna televizija nije željela da je emituje.

(Blic)