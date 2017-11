Referendum suspendovan, opozicija kaže da je Dodik kapitulirao

Radili do jutra: Poslanici stavili van snage odluku o referendumu!

46, “Protiv” 25. dakle, ova Odluka o stavljanju van snage je prihvaćena.

I to u četiri ujutru. Referendum o Sudu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine stavljen je van snage – nakon maratonskog, gotovo cjednevnog, zasjedanja narodnih poslanika. Parlament je usvojenim zaključcima ostavio prostor da se u budućnosti referendum vrati na dnevni red – ali tek kad bude postignut konsenzus svih značajnih političkih faktora u Srpskoj. Da ga neće skoro biti jasno je i dan poslije. Odlukom da ugasi referendum Milorad Dodik je po drugi put kapitulirao – nakon prospavanih samo nekoliko sati – poručuje udružena opozicija.

“Na žalost juče je predsjednik Republike Srpske pokazao koliko je spreman da od ovog društva pravi jedan društveno primitivni politički ambijent i ja moram da konstatujem da je on juče pokazao jednu posebnu fazu mentalne neuračunljivosti”, rekao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

“Sjednica je pokazala jednu vrlo važnu činjenicu. Ne samo da je njihova politika smetnja budućnosti RS, nego da je njihov bilo kakav poziv na jedinstvo u stvari laž”, rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Vi niste opozicija vlasti već opozicija Republici Srpskoj i to što pričate više govori o vama nego o meni – na prozivke odgovara Milorad Dodik. Na sjednici su, kaže, bili za diskvalifikaciju a on za dijalog – zbog čega je i došao u Parlament.

” Oni su naučili na monolog, oni nisu naučili na dijalog i smatrali su dovoljnim to što imaju otvorene mogućnosti da napadaju Milorada Dodika koji nije tu. Tako su i danas to uradili. Oni su se ostrvili na mene a ja tu nisam bio – imali su juče pravo i mogućnost da me pitaju, da sve kažu, da sve urade i učine. Kad sam došao tražio sam od svog kluba poslaničkog da se ne petlja u diskusiuju s njima”, kazao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Svojim ponašanjem u Parlamentu u posljednja dva mjeseca ostvarujete deklaraciju SDA o ukidanju entiteta – opoziciju optužuje Nenad Stevandić – koji je i juče, sa govornice, uz Željku Cvijanović i Milorada Dodika uglavnom odgovarao na prozivke opozicionara. Jasno je da ne možemo da pronađemo zajednički jezik i ja tu opoziciji ne mogu da pomognem – sa Jahorine poručuje predsjednica Vlade.

“Nemaš šta da kažem, juče sam toliko pričala unutra… Juče sam se toliko obraćala unutra da ste mogli sve moje stavove da vidite i primite k’ znanju. Dug rad, završeno kako je završeno – prema tome nemam nikakav poseban komentar. Ono što se vidjelo u skupštini vidi se stalno- čitav niz mjeseci a možda i godina”, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Razlozi zbog kojih je referendum suspendovan za neka bolja vremena – opoziciji su i dalje neuvjerljivi – ali je, baš kao i juče, sam referendum ponovo pao u drugi plan. Komentarisalo se ponašanje jednih i drugih na po mnogima, nesvakidašnjoj sjednici – a uvredljivi epiteti ponovo nisu izostali.

“Nisam mogao sanjati da na jednom mjestu može biti 46 poslanika koji podržavaju jednu politiku i da cijeli dan na ovako važnoj temi ne beknu ni ‘a’ i da ne smiju ni beknuti jer zadatak da ovdje blebeću su imali čuvar i stražar, Mile i kaplar Stevandić”, rekao je Dragan Čavić, predsjednik NDP-a.

“Ja mogu samo reći da sam ponosan što sam dobio nadimak kaplar jer je to jedno od najčestitijih i najponosnijih zanimanja onih koji su na svojim leđima iznosili veliki teret srpske istorije – ako neko od njih to ne zna pokloniću mu knjigu ‘1300 kaplara'”, kazao je Nenad Stevandić, potpredsjednik NSRS (Ujedinjena Srpska).

Od međunarodnih zvaničnika u Sarajevu uglavnom muk. Jednino se oglasio šef delegacije Evropske unije u BiH koji tvrdi da je povlačenje odluke o referendumu korak u pravom smjeru.

“Rekao bih da je ovo svakako jedan korak u pravom smeru koji će ublažiti višegodišnje političke tenzije koje smo imali prilike da vidimo, kad je riječ o Sudu i Tužilaštvu BiH”, izjavio je Lars-Gunar Vigemark, šef delegacije EU u BiH.

Kao kuriozitet ostalo je ponašanje DNS-a na posebnoj sjednici – čiji poslanici su, na kraju, ipak glasali za povlačenje referenduma – i pored jasnog stava Marka Pavića koji je bar javno bio za njegovo održavanje.