Rebalans u maju: Budžet RS veći za 87 miliona KM

Grajić: Povratak u Srpsku 70 odsto, u FBiH do pet odsto

Tek je početak maja, a u Vladi Republike Srpske su sabrali, podvukli crtu i zaključili da imaju više para od planiranog.

Rebalansom, budžet Republike Srpske veći je za 87 miliona maraka od planiranog za ovu godinu. Ministar finansija Srpske Zoran Tegeltija, pohvalio se rastom prihoda od 74 miliona maraka. Poljoprivrednici, penzioneri, zaposleni koji čekaju isplatu zaostalih naknada za prevoz – najviše će se obradovati rebalansu.

“Najznačajnije pozicije su 11 miliona za poljoprivredu Agencija za agrarna plaćanja, 45,3 miliona su za kapitalna ulaganja, a Vlada RS će odlučiti o upotrebi tih sredstava, 10 miliona maraka planirali smo Fondu PIO, odluku o upotrebi tih sredstava donijeće Vlada u saglasnosti sa Udruženjem penzionera, 12 miliona za UKC i 8,7 miliona su troškovi prevoza koji su nastali kao posljedica odluka Ustavnog suda”, izjavio je Zoran Tegeltija. ministar finansija RS.

Vlada razmišlja o povećanju plata i penzija u ovoj godini, ali rebalansom nisu planirana sredstva za povećanje, rekao je ministar finansija. Sa druge strane, penzioneri bi mogli da se obraduju još jednoj povišici do kraja godine. Odluku o tome će donijeti Vlada i Udruženje penzionera RS.

“O kom iznosu povećanja bi se radilo, o kom procentu? Radilo bi se isto kao i ovo povećanje. Tako da mi nikad nismo imali bitno velika povećanja, ali smo u novom ovom periodu radili na tome da onoliko, koliko se može u RS nađe sredstava da se ne čeka na neko bitno veliko povećanje nego da ta povećanja budu u više navrata”, naveo je Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera RS.

Poljoprivrednicima će dobro doći dodatnih 11 miliona maraka. Kažu to im je ranije obećano na sastanku sa predsjednikom Republike. Tako se agrarni budžet za ovu godinu povećao na 71 milion maraka.

“Nismo znali da će to biti sad u ovom periodu. To je predviđeno dio tih sredstava ide za mehanizaciju, dio sredstava za regresirano gorivo i dio mislim za protivgradnu preventivu. Tako da su to ta sredstva planirana u taj grant”, navodi Stojan Marinković, predsjednik saveza poljoprivrednih proizvođača.

Plan Vlade je i da se ne zadužuje preko trezorskih zapisa do kraja godine, jer kako kaže resorni ministar, nemamo poteškoća sa likvidnošću. Višak tekućih prihoda biće usmjeren i na otplatu javnog duga, a jedan odsto BDP-a iz budžeta za kapitalna ulaganja.