Real je novi šampion Evrope!

Košarkaši Real Madrida novi su prvaci Evrope, pošto su u finalu Fajnal fora Evrolige u Beogradu savladali Fenerbahče sa 85:80.

“Kraljevski klub” je srušio prošlogodišnjeg šampiona i došao do jubilarne “La Decime” u Evroligi, prvog pehara od 2015. godine.

Time je aktuelna generacija produžila rekord Reala i sprečila srpskog trenera Željka Obradovića da u svojoj zemlji takođe osvoji 10. evropski trofej.

Njegov kolega na drugoj strani i učenik Pablo Laso će na svom kontu upisati drugu recku, dok se Luka Dončić, najbolji košarkaš Evrope, oprostio na najbolji mogući način i kao potpuno ispunjen i sa MVP priznanjem prelazi u novu fazu karijere – NBA ligu.

Upravo je spomenuti Dončić bio jedan od dvojice najefikasnijih igrača pobjedničkog tima – meč je završio sa 15 poena (2-4 za dva, 1-4 za tri, 8-10 penali), uz 3 skoka i 4 asistencije. Međutim, bez dileme “iks faktor” za pobjednika na ovom meču bio je Fabijan Kozer koji je postigao 17 poena (1-3 za dva, 3-3 za tri, 6-8 penali) i imao po 2 skoka i asistencije.

Tompkins je dodao 10, uz veoma važnu “odbojku” u finišu, a odličnu rolu pod košem je odradio Tavares sa 8 poena i 5 skokova.

Na drugoj strani je blistao Nikolo Meli sa 28 poena i 6 skokova, ali nije mogao sam, pošto je jedino dvocifreni učinak imao Bred Vonamejker, ali je on većinu od svojih 14 poena postigao u finišu susreta.

Potpuno je izostao učinak Jana Veselog, Luiđija Datomea i Bobija Diksona, koji su zbirno ubacili 16 poena. Srpski reprezentativci takođe nisu imali svoje veče – Marko Gudurić je promašio sva tri šuta iz igre, dok je Nikola Kalinić završio sa 7 poena i 3 uhvaćene lopte.

Utakmicu u Beogradskoj areni bolje je počeo Fenerbahče koji je, pretežno preko Kalinića i Duveriolua stizao do poena, dok je na drugoj strani obično pogađao Luka Dončić. Sredinom prvog perioda situacija na parketu se preokrenula – Duveriolu i Veseli su dobili po dvije lične greške, kod Reala su povukli rezervisti Fernandes i Ljulj i trojkama donijeli preokret.

Već do kraja četvrtine je “Kraljevski klub” došao do prednosti, a onda sjajnom serijom na startu druge dionice povećao na +8. Ipak, tada je na scenu stupio Nikolo Meli i sa 11 poena održao Fener u egalu, a nekako neprimjetno aktuelni šampion je vratio vođstvo na svoju stranu.

U finišu poluvremena razigrao se Slukas, dodao nekoliko važnih poena i ekipa Željka Obradovića je na pauzu otišla sa minimalnom zalihom.

Odmor je mnogo više prijao španskom predstavniku koji je treću dionicu otvorio serijom 7:0. Tada su Lasovi igrači došli do prednosti i nisu je ispuštali zahvaljujući odličnoj realizaciji napada. I dalje je prednjačio Kozer, dok je odličan doprinos pod košem dao Tavares za novih +8.

Iako je većina navijača priželjkivala povratak prošlogodišnjeg šampiona u posljednjih 10 minuta, on se nije dogodio. Sredinom četvrtog kvartala Veselom je svirana nesportska lična na Dončiću, Real je ubacio pet poena iz tog napada i prvi put došao do dvocifrene prednosti. Uspijevao je da troši vrijeme i pored ne baš efikasnog finiša i na kraju kroz dramu dođe do velikog trijumfa.

Duel za treće mjesto između Žalgirisa i CSKA pripao je litvanskom šampionu – 79:77.

